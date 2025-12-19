Мін’юст готує масштабне оновлення сервісу «єМалятко» Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Мін’юст готує масштабне оновлення сервісу «єМалятко»

Сервісом «єМалятко» скористалися вже 732 тисячі громадян України. Цей сервіс є складним і комплексним, оскільки об’єднує десять функцій. Міністерство юстиції спільно із Міністерством цифрової трансформації планують модернізувати сервіс та зробити його проактивним.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха в інтерв’ю Zn.ua

Які зміни хочуть внести в «єМалятко»:

запустити послугу в мобільному застосунку (нині вона є лише на вебпорталі);

зараз батьки самі подають заяву для отримання послуг. У Мін’юсті хочуть, щоб держава проактивно пропонувала батькам здійснити реєстрацію народження дитини та інші послуги.

Які послуги входять до «єМалятка»:

визначення громадянства, якщо лише один із батьків є громадянином України;

реєстрація народження та місця проживання;

допомога при народженні;

пакунок малюка;

внесення до реєстру пацієнтів у МОЗ;

присвоєння податкового номеру та унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним родинам.

Послуги для українців за кордоном

У Мін’юсті планують внести зміни, щоб сервісом «єМалятко» могли скористатися українці за кордоном. Йдеться про дітей, у яких обоє батьків є громадянами України, але народження відбулося за межами країни.

«У колаборації з Мінцифри та МЗС ми зараз напрацьовуємо концепцію, алгоритм, аби за закордонними документами про народження дитини батьки могли зареєструвати її в Україні (це не буде цілком автоматично), оформити їй закордонний паспорт, присвоїти податковий номер тощо», — розповіла Рябуха.

Вона назвала це одним із пріоритетних напрямів.

Діти, народжені на тимчасово окупованих територіях

Окремо в інтерв’ю порушили питання доступу до сервісу «єМалятко» для батьків, чиї діти народилися на тимчасово окупованих територіях. За словами Рябухи, у таких батьків зазвичай є медичні документи або свідоцтво про народження, видане окупаційною адміністрацією.

«У практиці Європейського суду з прав людини є таке поняття, як „намібійський виняток“. Згідно з ним, на підконтрольній території можуть бути прийняті видані окупаційною адміністрацією документи, що посвідчують факт народження, смерті та шлюбу, за наявності сукупності доказів. І це є наріжним каменем для нас із 2014 року», — пояснила заступниця міністра юстиції.

За її словами, нині це здійснюється через суд, суддя має оцінити сукупність доказів. Вона наголосила, що ще з 2014 року були спроби спростити цю процедуру, щоб органи Державної реєстрації актів цивільного стану самі реєстрували народження чи смерть людини.

Однак Рябуха вказує, що існують надто великі ризики.

«Якщо у разі фейкового народження ризик — нецільове використання державної допомоги, то фейковим встановленням смерті, наприклад, можуть скористатися топтерористи, аби уникнути міжнародного розшуку. В умовах повномасштабного вторгнення це — наче відчинити скриньку Пандори», — вказує вона.

