Мін’юст готує масштабне оновлення сервісу «єМалятко»

Сервісом «єМалятко» скористалися вже 732 тисячі громадян України. Цей сервіс є складним і комплексним, оскільки об’єднує десять функцій. Міністерство юстиції спільно із Міністерством цифрової трансформації планують модернізувати сервіс та зробити його проактивним.
Про це розповіла заступниця міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха в інтерв’ю Zn.ua.

Які зміни хочуть внести в «єМалятко»:

  • запустити послугу в мобільному застосунку (нині вона є лише на вебпорталі);
  • зараз батьки самі подають заяву для отримання послуг. У Мін’юсті хочуть, щоб держава проактивно пропонувала батькам здійснити реєстрацію народження дитини та інші послуги.

Які послуги входять до «єМалятка»:

  • визначення громадянства, якщо лише один із батьків є громадянином України;
  • реєстрація народження та місця проживання;
  • допомога при народженні;
  • пакунок малюка;
  • внесення до реєстру пацієнтів у МОЗ;
  • присвоєння податкового номеру та унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • призначення допомоги багатодітним родинам.

Послуги для українців за кордоном

У Мін’юсті планують внести зміни, щоб сервісом «єМалятко» могли скористатися українці за кордоном. Йдеться про дітей, у яких обоє батьків є громадянами України, але народження відбулося за межами країни.
«У колаборації з Мінцифри та МЗС ми зараз напрацьовуємо концепцію, алгоритм, аби за закордонними документами про народження дитини батьки могли зареєструвати її в Україні (це не буде цілком автоматично), оформити їй закордонний паспорт, присвоїти податковий номер тощо», — розповіла Рябуха.
Вона назвала це одним із пріоритетних напрямів.

Діти, народжені на тимчасово окупованих територіях

Окремо в інтерв’ю порушили питання доступу до сервісу «єМалятко» для батьків, чиї діти народилися на тимчасово окупованих територіях. За словами Рябухи, у таких батьків зазвичай є медичні документи або свідоцтво про народження, видане окупаційною адміністрацією.
«У практиці Європейського суду з прав людини є таке поняття, як „намібійський виняток“. Згідно з ним, на підконтрольній території можуть бути прийняті видані окупаційною адміністрацією документи, що посвідчують факт народження, смерті та шлюбу, за наявності сукупності доказів. І це є наріжним каменем для нас із 2014 року», — пояснила заступниця міністра юстиції.
За її словами, нині це здійснюється через суд, суддя має оцінити сукупність доказів. Вона наголосила, що ще з 2014 року були спроби спростити цю процедуру, щоб органи Державної реєстрації актів цивільного стану самі реєстрували народження чи смерть людини.
Однак Рябуха вказує, що існують надто великі ризики.
«Якщо у разі фейкового народження ризик — нецільове використання державної допомоги, то фейковим встановленням смерті, наприклад, можуть скористатися топтерористи, аби уникнути міжнародного розшуку. В умовах повномасштабного вторгнення це — наче відчинити скриньку Пандори», — вказує вона.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
