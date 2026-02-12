0 800 307 555
Пільгу до 150 євро скасують: ЄС вводить мито на всі малі посилки

Особисті фінанси
Євросоюз запроваджує €3 мита на малі посилки
Рада Європейського Союзу офіційно схвалила нові правила митного оподаткування товарів у малих посилках, що надходять до ЄС. Безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро скасовується.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Скасування пільги для посилок до 150 євро

Нові правила передбачають скасування звільнення від мита для посилок вартістю до 150 євро. Стандартні митні тарифи застосовуватимуться до всіх товарів, що ввозяться до Євросоюзу.
Очікується, що нова цифрова система запрацює у 2028 році.
Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос зазначив, що зростання глобальної електронної торгівлі потребує оновлення митних правил. За його словами, скасування застарілої пільги має підтримати європейський бізнес і обмежити можливості недобросовісних продавців.

Реформа проходитиме у два етапи

До повноцінного запуску нової системи країни ЄС погодилися на перехідний механізм.
З 1 липня 2026 року до 1 липня 2028 року діятиме фіксоване мито 3 євро за кожну категорію товарів у посилці вартістю до 150 євро, що надходить безпосередньо споживачам.
З 2028 року після запуску Центру митних даних ЄС тимчасовий збір замінять на стандартні митні тарифи згідно з класифікацією товарів.
Категорії визначатимуться за митними тарифними підпозиціями. Наприклад, якщо в одній посилці містяться шовкова блузка та вовняні блузки, вони вважаються різними категоріями, і загальна сума мита становитиме 6 євро.
У разі потреби дію перехідного збору можуть продовжити.

Причини змін

За даними Єврокомісії, обсяг малих посилок, що надходять до ЄС, з 2022 року подвоюється щороку. У 2024 році на ринок Євросоюзу потрапило 4,6 млрд таких відправлень, причому 91% із них надійшли з Китаю.
Загалом ЄС проводить комплексну реформу митної системи, щоб адаптувати її до зростання торговельних потоків, фрагментованості національних систем, швидкого розвитку e-commerce та змін у глобальній економіці.
Переговори між Радою ЄС і Європейським парламентом щодо створення нового митного дата-хабу та єдиного митного органу тривають.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами. Новий збір має три основні цілі:
  • покриття витрат — для того, щоб компенсувати митним органам витрати на обробку та контроль величезного потоку імпорту низької вартості;
  • безпека — аби посилити контроль за дотриманням європейських стандартів і безпекою товарів, які часто потрапляють до ЄС без належної перевірки;
  • справедлива конкуренція — щоб вирівняти умови для європейських продавців, які конкурують із дешевим імпортом, що часто користується регуляторними послабленнями.
Також у Верховній Раді ще на початку 2025 року зареєстрували законопроєкт № 12429 (автором якого є Данило Гетманцев), який передбачає 20% оподаткування ПДВ усіх посилок з іноземних магазинів, незалежно від їх вартості. Він передбачає, що за умови перевищення вартості таких посилок суми 150 євро додатково буде стягуватися ввізне мито 10% на суму перевищення.
Зі свого боку Національний банк підтримує впровадження оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Причина — рекордний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
