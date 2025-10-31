НБУ підтримує податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро Сьогодні 16:17

НБУ підтримує податок на міжнародні посилки вартістю до 150 євро

Національний банк підтримує впровадження оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Причина — рекордний дефіцит поточного рахунку платіжного балансу.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Також у НБУ рекомендують додатково оподатковувати некритичний імпорт — електромобілі та предмети розкоші.

«Серед можливих опцій можуть бути зниження непріоритетних видатків, а також запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів без значних негативних наслідків для економіки. Зокрема, варто сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту: податках на посилки вартістю до 150 євро та інший непріоритетний імпорт — електромобілі, предмети розкоші тощо», — йдеться у звіті.

Читайте також Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг та що буде з ринком

Зазначимо, що наразі посилки до 150 євро не оподатковоються, а пільги на імпорт електроавто діють ще з 2018 року, проте їх дія має завершитися 31 грудня 2025 року.

Чому зростає дефіцит поточного рахунку платіжного балансу

Перш за все, це пов’язано із витратами на оборону й відновлення країни.

У Нацбанку зазначають, що під час війни традиційні економічні інструменти вже не можуть ефективно врівноважувати платіжний баланс. Високий дефіцит зараз пов’язаний із потребою підтримувати армію та відбудовувати країну, а також із структурними змінами в економіці через війну.

Водночас регулятор запевняє, що факт того, що країна витрачає більше на інвестиції, ніж накопичує заощаджень, є цілком логічним в умовах війни, бо ці витрати стратегічно важливі, а економіка не може значно заощаджувати.

Спроби різко скоротити цей розрив, наприклад через жорсткі фінансові заходи, можуть знизити обороноздатність країни.

Довідка Finance.ua:

у Верховній Раді ще на початку цього року зареєстрували законопроєкт № 12429 (автором якого є Данило Гетманцев), який передбачає 20% оподаткування ПДВ усіх посилок з іноземних магазинів, незалежно від їх вартості. ВІн також передбачає, що за умови перевищення вартості таких посилок суми 150 євро додатково буде стягуватися ввізне мито 10% на суму перевищення;

документ передбачає і винятки: якщо посилку відправляє фізична особа з-за кордону на ім’я фізичної особи в України і вартість товару не перевищує 45 євро, то ПДВ не сплачується;

до слова, днями Гетманцев розповів, що законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро не має потенціалу прийняття у парламенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.