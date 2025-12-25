5 японських авто, які експерти не радять купувати Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

5 японських авто, які експерти не радять купувати

Хоч японські автомобілі й мають репутацію якісних і довговічних, ринок усе ж знає винятки. У кожного виробника трапляються моделі, які не виправдовують очікувань — через проблеми з надійністю, дорогий ремонт чи низьку ліквідність. Американський портал GoBankingRates назвав п’ять японських моделей, що найчастіше розчаровують власників.

Scion iQ

Цей мікрокар колись називали «міською капсулою», але на практиці він перетворився на пастку для нервів. Фахівці часто чують скарги на салон — він настільки маленький, що на задніх сидіннях місця вистачає лише дитині. Шумоізоляції майже немає, а через високу посадку з поганою видимістю водієві важко маневрувати в потоці.

Як жартує автомеханік Андрій Галай із сервісу в Києві, «після 30 хвилин за кермом iQ навіть спокійна людина починає мріяти про маршрутку».

Honda CR-Z EX

Гібридна «Хонда» мала стати легким спорткупе, але не вийшло. Машина слабка, керується посередньо, а кондиціонер взагалі вимикається під час тривалих зупинок. У літній затор це справжнє випробування. Автослюсар Владислав Мартиненко каже:

«CR-Z — приклад, коли гарна ідея розбилася об інженерну реальність».

Mitsubishi Mirage

Американський Car and Driver поставив цьому авто 2,5 бали з 10. І не дарма. Жорстка підвіска, слабка динаміка, тісний салон — усе разом робить поїздку схожою на тортури. Навіть коротка дорога по ямах може вибити бажання їздити взагалі.

Mazda RX-8

Купе з роторним мотором виглядало цікаво, але експлуатація виявилася пеклом. Двигун «помирає» до 100 тисяч кілометрів, а витрата пального така, що водій частіше буває на заправці, ніж удома. Любителі драйву його обожнюють, та майстри СТО радять обходити стороною.

Toyota FJ Cruiser

Великий позашляховик мав продовжити славу Land Cruiser, але став її тінню. Щоб сісти на задній ряд, треба лізти, мов у вантажівку. До того ж, деталі для ремонту знайти складно, а сам ремонт обходиться дорого.

Поради покупцям

Перевіряйте відгуки не лише власників, а й сервісів

Коментарі на форумах чи в соцмережах показують побутовий досвід, але саме механіки щодня бачать, що ламається найчастіше. Запитайте в перевіреного СТО або почитайте профільні групи сервісників: там чесно пишуть про слабкі місця конкретних моделей, типові «болячки» після певного пробігу та реальну вартість ремонту.

Уникайте рідкісних моделей

Екзотичні або малопоширені авто можуть тішити дизайном чи комплектацією, але коли знадобиться ремонт, почнуться проблеми: довге очікування деталей, дорогий імпорт запчастин або дефіцит майстрів, які знають цю модель. У великих містах шанс знайти спеціаліста більший, але в регіонах такий автомобіль може перетворитися на «проєкт на півроку».

Не ведіться лише на низьку ціну

Дешевий японський автомобіль часто означає великий пробіг, приховані дефекти або модель, яка потребує дорогого обслуговування. Низька стартова ціна може швидко обернутися витратами на двигун, коробку чи електроніку — і суми легко перевищують економію на купівлі.

