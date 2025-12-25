Elterngeld в Німеччині: як отримати виплати при народженні дитини Сьогодні 21:03 — Світ

Elterngeld в Німеччині: як отримати виплати при народженні дитини

У Німеччині батьки отримують фінансову допомогу після народження дитини, зокрема одноразові виплати та Elterngeld. У 2025 році правила залишаються незмінними для українців та інших іноземців, хоча є певні нюанси.

Із посиланням на Ukrainians in Germany розповідаємо, хто має право на ці виплати, які документи потрібні та як їх правильно оформити.

Право на Elterngeld для біженців за § 24

Статус § 24 дає право на проживання та доступ до роботи, що є ключовим для отримання Elterngeld.

Якщо особа не працювала, їй призначають базову виплату.

Якщо працювала, то розмір допомоги залежить від доходу.

Основні умови отримання Elterngeld

Щоб отримати виплату, потрібно:

жити в Німеччині з офіційною пропискою;

дитина має проживати з вами;

ви повинні доглядати за дитиною особисто;

працювати не більше 32 годин на тиждень;

мати право на роботу, що і передбачає статус § 24.

Ліміти доходу та мінімальний розмір виплат

Elterngeld не призначають, якщо дохід сім’ї перевищує встановлені ліміти. Для тих, хто не працював, гарантовано 300 євро на місяць. При виборі ElterngeldPlus виплата ділиться на довший термін.

Читайте також Які зміни очікують українців в Німеччині: що перевірятимуть

Розрахунок Elterngeld

Сума виплат залежить від вашого доходу:

Якщо дохід був невеликим, виплата може сягати 100% зарплати.

Якщо дохід вищий за середній, виплата знижується до 65%.

Формально заяву можна подати в будь-який момент у перші місяці після народження дитини. Але є два правила:

Виплати йдуть тільки за останні 3 місяці до подачі. Тобто якщо подати документи запізно, частину грошей можна просто втратити. Опрацьовувати заяву можуть довго — від 4 до 12 тижнів. Тому подавати відразу після народження — найбільш розумний варіант.

І, що не менш важливо: спочатку чекають свідоцтво про народження (Geburtsurkunde). Без нього заявку просто не приймуть.

Читайте також У Німеччині підвищують погодинну ставку мінімальної зарплати

Подання заяви та необхідні документи

Заяву на Elterngeld подають у місцевий Elterngeldstelle.

Потрібні паспорти, Aufenthaltstitel, прописка, податковий номер.

Документи про доходи, свідоцтво про народження дитини та банківські реквізити.

Багато земель дозволяють подати заяву онлайн через ElterngeldDigital . Для цього треба заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи та подати заявку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.