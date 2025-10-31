У Німеччині підвищують погодинну ставку мінімальної зарплати Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

У Німеччині ухвалено важливе рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

Федеральний уряд Німеччини офіційно затвердив підвищення мінімальної заробітної плати. Про це пише tagesschau.de . Документ передбачає зростання виплат у два етапи — до 14,60 євро на годину. Перший етап набуде чинності вже з січня наступного року, другий — через рік. Це рішення призведе до значного збільшення витрат роботодавців на оплату праці, які сягнуть мільярдів євро.

Нові розміри мінімальної зарплати у ФРН

Відповідно до рішення:

з 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці зросте до 13,90 євро,

а з 2027 року — до 14,60 євро.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата була запроваджена в Німеччині у 2015 році — тоді вона становила 8,50 євро. У 2022 році урядова коаліція соціал-демократів, «Зелених» і ВДП ухвалила рішення підняти її до 12 євро, а з 2024 року вона складає 12,82 євро на годину.

Кого стосується підвищення

За даними Федерального статистичного управління, нові зміни можуть стосуватися до 6,6 мільйона працівників, серед яких переважно жінки та працівники східних земель Німеччини.

Ті, хто працює повний робочий день і отримує мінімальну оплату, з січня 2025 року зможуть розраховувати на приблизно 190 євро додатково на місяць (до вирахування податків).

Водночас уряд оцінює, що для роботодавців це означатиме додаткові витрати на оплату праці близько 2,2 млрд євро у 2025 році та до 3,4 млрд євро у 2027-му.

Міністр праці Бербель Бас назвала це рішення «важливим кроком до більшої справедливості та визнання праці тих, хто щодня забезпечує стабільну роботу країни». За її словами, мінімальна заробітна плата є «історією успіху для мільйонів працьовитих людей».

Бас підкреслила, що двоетапне підвищення дозволить працівникам отримати відчутно більшу винагороду, а роботодавцям — поступово адаптуватися до зростання витрат.

Соціал-демократична партія (СДПН) раніше виступала за більш суттєве підвищення — до 15 євро з 2025 року, і в коаліційній угоді зазначалося, що такого рівня можна досягти до 2026 року.

Затверджене нині рішення базується на рекомендаціях Комісії з питань мінімальної заробітної плати, до складу якої входять представники профспілок та роботодавців. Ця комісія переглядає рівень мінімальної зарплати раз на два роки, враховуючи економічну ситуацію та рівень інфляції.

