Фізична особа не зобов’язана самостійно повідомляти податкову про відчуження житлової або нежитлової нерухомості.

Про це повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно передають податковій інформацію про об’єкти, щодо яких у фізичних та юридичних осіб виникає або припиняється право власності.

Обов’язки органів реєстрації

Органи державної реєстрації зобов’язані протягом 15 днів після завершення податкового кварталу подавати податковій відомості, необхідні для розрахунку податку на нерухоме майно. Інформація надається станом на перше число кварталу.

Органи, відповідальні за ведення Єдиного державного демографічного реєстру, передають дані про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також про недійсні паспорти не пізніше наступного робочого дня після внесення таких відомостей до реєстру.

Сплата податку у разі відсутності даних у податкових базах

Якщо платник подає до податкової правовстановлюючі документи на нерухомість, якої немає у базі ДПС, податок сплачується на підставі цих документів. Це триває до моменту, коли податкова отримає офіційні дані від органів державної реєстрації щодо переходу права власності.

Коли потрібна звірка даних

Якщо виникають розбіжності між інформацією податкової та даними з оригіналів документів на право власності, фізична особа може звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою. Для цього потрібно подати письмову заяву про звірку даних щодо об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток.

