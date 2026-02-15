Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова інструкція Сьогодні 13:29 — Особисті фінанси

Як отримати відомості про доходи, Фото: freepik

У січні в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримати ці відомості можна дистанційно або безпосередньо у Центрах обслуговування платників.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Як отримати відомості про доходи

Через Електронний кабінет платника податків

Крок 1. Увійдіть до Електронного кабінету платника податків за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис.

Крок 2. У меню зліва оберіть розділ «ЕК для громадян», натисніть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «Створити».



Крок 3. Вкажіть період та підпишіть запит. Відповідь надійде протягом кількох хвилин у розділі «Вхідні/вихідні документи».

Мобільний застосунок «Моя податкова»

Крок 1. Завантажте застосунок «Моя податкова» в App Store чи Google Play та увійдіть за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.

Крок 2. У розділі «Послуги» оберіть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «+».

Крок 3. Вкажіть період та підпишіть запит. Відповідь надійде у розділ «Запит про суми виплачених доходів» протягом декількох хвилин

У Центрі обслуговування платників

Для отримання відомостей про доходи можна звернутися до Центру обслуговування платників.

Громадяни з порушенням слуху мають можливість безперешкодно спілкуватися з працівниками ДПС за допомогою послуги перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.

Необхідні документи:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо);

податковий номер (РНОКПП);

заява (заповнюється на місці за формою № 10ДР);

якщо за відомостями звертається представник, то до заяви додається довіреність, засвідчена в нотаріальному порядку.

Відомості надаються протягом 3 робочих днів з дня звернення особисто фізичній особі або її представнику.

Строки подання податкової декларації для різних платників

Раніше йшлося про те , що у межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки.

Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів:

для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року;

для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;

декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

