0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова інструкція

Особисті фінанси
52
Як отримати відомості про доходи
Як отримати відомості про доходи, Фото: freepik
У січні в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримати ці відомості можна дистанційно або безпосередньо у Центрах обслуговування платників.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Як отримати відомості про доходи

Через Електронний кабінет платника податків

Крок 1. Увійдіть до Електронного кабінету платника податків за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпис.
Крок 2. У меню зліва оберіть розділ «ЕК для громадян», натисніть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «Створити».
Крок 3. Вкажіть період та підпишіть запит. Відповідь надійде протягом кількох хвилин у розділі «Вхідні/вихідні документи».

Мобільний застосунок «Моя податкова»

Крок 1. Завантажте застосунок «Моя податкова» в App Store чи Google Play та увійдіть за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.
Крок 2. У розділі «Послуги» оберіть «Запит про суми виплачених доходів» та оберіть «+».
Крок 3. Вкажіть період та підпишіть запит. Відповідь надійде у розділ «Запит про суми виплачених доходів» протягом декількох хвилин

У Центрі обслуговування платників

Для отримання відомостей про доходи можна звернутися до Центру обслуговування платників.
Громадяни з порушенням слуху мають можливість безперешкодно спілкуватися з працівниками ДПС за допомогою послуги перекладу жестовою мовою у форматі відеозв’язку.
Необхідні документи:
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо);
  • податковий номер (РНОКПП);
  • заява (заповнюється на місці за формою № 10ДР);
  • якщо за відомостями звертається представник, то до заяви додається довіреність, засвідчена в нотаріальному порядку.
Відомості надаються протягом 3 робочих днів з дня звернення особисто фізичній особі або її представнику.

Строки подання податкової декларації для різних платників

Раніше йшлося про те, що у межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки.
Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів:
  • для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року;
  • для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;
  • декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.
За матеріалами:
Finance.ua
Доходи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems