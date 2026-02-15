Як успадкувати майно на окупованих територіях Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Українці мають право оформити спадщину на ТОТ, Фото: freepik

Попри неможливість фізичного доступу до житла на тимчасово окупованих територіях, українці можуть подбати про документальне оформлення спадщини, щоб у майбутньому відновити права на майно.

Про це повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

Фахівці зазначають, факт розташування майна або місця відкриття спадщини на ТОТ не блокує спадкову процедуру.

Свідоцтво про право на спадщину видається за загальними правилами, відповідно до:

Цивільного кодексу України,

Закону України «Про нотаріат»,

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Змінюється порядок дій.

Де відкривається спадщина під час війни

Місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання спадкодавця.

Проте під час воєнного стану, якщо ця територія окупована або перебуває у зоні активних бойових дій, відкрити спадкову справу можна у будь-якого нотаріуса в Україні незалежно від регіону.

Нотаріус перевіряє статус населеного пункту за Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Що робити, якщо справа вже відкрита на ТОТ

Якщо спадкова справа була заведена, але продовжити її ведення неможливо через недоступність архівів або втрату документів, звернутися можна до будь-якого державного або приватного нотаріуса.

Він продовжить справу та оформить свідоцтво про право на спадщину.

Які документи знадобляться:

﻿﻿свідоцтво про смерть спадкодавця,

документи про родинні звʼязки (свідоцтва, рішення суду),

документи на майно та підтвердження державної реєстрації прав.

Фахівці додають, перелік може розширюватися залежно від ситуації — наприклад, якщо частина документів втрачена або потребує відновлення у судовому порядку.



Які строки прийняття спадщини

Загальне правило — 6 місяців з дня смерті спадкодавця.

В умовах воєнного стану діє спеціальна гарантія: якщо смерть зареєстрована пізніше ніж через місяць після фактичної дати смерті, строк для прийняття спадщини обчислюється з дня державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується до спадщини, відкритої:

﻿﻿після введення воєнного стану,

раніше, якщо 6-місячний строк ще не сплив і свідоцтво не було видано.

Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шестимісячного строку за місцем відкриття спадщини (з урахуванням альтернативного порядку під час війни).

До цього Finance.ua зазначав, що в Україні не можна прийняти спадщину частково. Якщо у померлого були невиплачені борги, разом із будинком, квартирою чи земельною ділянкою, вони переходять до спадкоємця. Зокрема, це можуть бути непогашені кредити, комунальні платежі, борги з виплати аліментів тощо.

Деталі від Міністерства юстиції України — за посиланням.

