Найприбутковіші професії в Києві

Рейтинг найбільш оплачуваних професій у Києві
У грудні 2025 року середня зарплата в Києві сягнула 48 449 грн на одного штатного працівника, що на 19% більше порівняно з листопадом. Для порівняння, середня по Україні за грудень становила 30 926 грн. Найбільше у столиці оплачувалась робота у галузі інформації та телекомунікацій, найнижчі зарплати — у будівництві.
Про це повідомили у Головному управління статистики у місті Києві

Хто отримує найвищі зарплати у столиці

Найвищі доходи отримували працівники у галузі інформації та телекомунікацій — у середньому 87 208 грн (по Україні — 74 981 грн)
До трійки сфер з найвищими зарплатами у Києві також увійшли державне управління та оборона (73 843 грн, по Україні — 49 134), а також фінансова та страхова діяльність (71 986 грн, по Україні — 63 912 грн).
Вищу за середню зарплату по місту у Києві отримують у таких галузях:
  • добувна промисловість та розроблення кар’єрів (70 121 грн);
  • постачання електроенергії, газу, пари (60 811 грн);
  • надання інших послуг (59 582 грн);
  • промисловість (54 616 грн);
  • переробна промисловість (54 463 грн);
  • професійна, наукова та технічна діяльність (54 148 грн).
Найменші доходи отримують працівники у будівництві (25 160 грн), освіті (25 943 грн) та громадському харчуванні й тимчасовому розміщенні (27 461 грн).
Середня зарплата штатних працівників за видами економічної діяльності
Середня зарплата штатних працівників за видами економічної діяльності, Інфографіка: Головне управління статистики у місті Києві
У середньому по Україні найнижче оплачується праця освітян (20 069 грн), професій, пов’язаних з мистецтвом, спортом, розвагами і відпочинком (20 996 грн) та охороною здоров’я (21 557 грн).
