Базові правила кібербезпеки: як захистити свої цифрові заощадження Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Як користуватися цифровими послугами безпечно, Фото: freepik

У цифровому світі важливо дотримуватися базових правил кібербезпеки, адже зловмисники активно полюють за вашими цифровими заощадженнями та персональними даними.

Фахівці «Фінкульту» розповіли про правила безпечного користування цифровими послугами.

Перевіряйте адресу сайту

Однією з найпоширеніших схем залишається створення підроблених сайтів, які майже не відрізняються від сторінок популярних інтернет-магазинів.

Візуально вони можуть виглядати ідентично, однак відрізняються деталями — наприклад, одна зайва літера або інший домен.

Фахівці радять завжди перевіряти URL сайту перед введенням будь-яких даних, а також звертати увагу на наявність захищеного з’єднання — поруч із адресою має бути значок замка.

Окрема картка для онлайн-платежів

Одне з ключових правил фінансової безпеки — використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-покупок.

Переказуйте на неї лише суму, необхідну для конкретної покупки.

Не використовуйте публічний Wi-Fi для фінансових операцій

Фахівці не радять користуватися мережами в кав’ярнях, торгових центрах чи на вокзалах. Для оплат і входу в банківські сервіси краще використовувати лише захищений домашній Wi-Fi або мобільний інтернет.

Будьте критичними до «суперзнижок»

Пропозиції з нереалістичними акціями найчастіше є пастками зловмисників. Безпечніше купувати товари на офіційних або перевірених платформах.

Контроль операцій

Увімкніть SMS-інформування або push-повідомлення від банку про транзакції, щоб миттєво знати про будь-яке списання коштів. У разі підозрілої активності негайно блокуйте картку через онлайн-банкінг або звертайтеся на гарячу лінію банку.

Базові правила кібербезпеки для кожного:

Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA), щоб захистити акаунти навіть у разі викрадення пароля.

Використовуйте унікальні та складні паролі для кожного сервісу й не повторюйте їх.

Остерігайтеся фішингу — не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте персональні дані з листів або повідомлень сумнівного походження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.