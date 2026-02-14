Як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн: поради експерта Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Українські гривні, Фото: freepik

Заощадження — це частина доходу, яку людина не витрачає одразу, а відкладає на майбутнє. Фактично це особистий фінансовий резерв, який допомагає покрити неочікувані витрати, інвестувати кошти та почуватися більш стабільно в довгостроковій перспективі. Однак просто відкласти гроші недостатньо, важливо уберегти їх від можливого знецінення.

Про те, як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн у 2026 році, розповів фінансовий радник Іван Осипенко у коментарі Новини.Live.

Як зберегти 50 тисяч гривень заощаджень у 2026 році

У 2026 році питання збереження власних грошей залишається актуальним для більшості українців.

За словами Осипенка, наявність заощаджень у розмірі 50 тисяч гривень уже відкриває більше можливостей для їх захисту від знецінення. Він радить не зберігати всі кошти в одному місці.

Серед найбільш доцільних варіантів експерт назвав:

розподіл грошей між кількома фінансовими установами;

зберігання частини суми готівкою на випадок екстрених ситуацій;

поєднання гривневих банківських депозитів із купівлею іноземної валюти.

«Однак я би радив з великою обережністю ставитися до інвестування на цьому етапі. Бо у багатьох виникає спокуса щодо швидкого примноження своїх заощаджень. І це найпоширеніша помилка новачків», — зазначає експерт.

Перед інвестуванням він радить ретельно вивчати ринок, проконсультуватися з фахівцями та лише після цього ухвалювати рішення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.