50 тисяч при народженні дитини: скільки родин вже отримали виплати

Особисті фінанси
35
При народженні дитини сім"я отримує одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень
Станом на 1 лютого 2026 року вже понад 65 тисяч родин звернулися за допомогою по догляду за дітьми до одного року.
Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час години запитань до уряду.
Крім цього, понад 2 тис. родин звернулися за допомогою «єЯсла» — компенсація за дитячий садочок (якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік).
Також 253 родини вже отримали збільшену допомогу при народженні дитини.
«Ми також спростили подання заяви через ЦНАПи та громади, щоб зменшити навантаження на ВПО», — розповів Улютін.
Він додав, що батьки, які мали право на нові дитячі виплати у січні, але не встигли подати заяву до Пенсійного фонду, ще можуть оформити гроші і отримати їх пізніше.

Що відомо про виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.
Які виплати можна отримати:
  • 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;
  • 7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5);
  • 8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);
  • 8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок».
За матеріалами:
Економічна Правда
СоцвиплатиВиплати
