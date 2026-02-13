Зарплати педагогів зросли не всюди: де виникли проблеми з виплатами Сьогодні 21:24 — Особисті фінанси

З 1 січня 2026 року зарплати вчителів мають бути підвищені на 30%

У низці українських громад педагоги не отримали надбавку до заробітної плати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом.

Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів під час Години запитань до уряду.

За його словами, з 1 січня 2026 року зарплати мають бути підвищені на 30%. Мова саме про посадові оклади працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної, дошкільної освіти, викладачів професійних училищ та коледжів.

«Для цієї мети в грудні 2025 року було розподілено 92 мільярди і на початку січня ці кошти були доведені до громад», — розповів Лісовий.

Міністр пояснив, що за рахунок цих коштів планується:

забезпечити підвищення на 30% окладів педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

ліквідувати понижуючий коефіцієнт, який запроваджений з початку війни;

змінити розрахункову наповнюваність класів, що вже зроблено;

змінити розрахункову наповнюваність класів на прифронтових і прикордонних територіях.

За словами Лісового, наразі за січень виплата педагогам завершена.

«Ми знаємо, що заробітна плата по всій країні в шести громадах із 1450 громад не виплачена своєчасно або не виплачена з надбавкою. Це здебільшого причини технічні. Педагоги про це поінформовані, і проблема буде вирішена на рівні громад найближчим часом, бо це їх відповідальність», — зазначив міністр.

Він додав, що у 79% громад фіксуються зменшення надбавки викладачам середніх закладах освіти за престижність на 10 і більше відсотків, що певною мірою нівелює підвищення окладу.

Також триває робота над підвищенням заробітної плати педагогам в закладах дошкільної, позашкільної, професійної і фахової передвищої освіти.

«83 громади не виплатили підвищення. Але ми в комунікації з обласними військовими адміністраціями і громадами сьогодні, і констатуємо факт, що всі нас запевняють, і ми контролюємо це, що в лютому-березні на сесіях місцевих рад планується перегляд місцевих бюджетів», — додав Лісовий.

Доплати вчителям

У вересні минулого року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розподіл 6,2 млрд гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Кошти підуть на доплати вчителям.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомляла, що Кабмін затвердив нові правила виплат для педагогічних працівників. Зміни торкнулися щорічної винагороди, надбавок за стаж та доплат за інклюзивне навчання.

За її словами, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового окладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень. Крім того, унормовано право місцевих органів влади встановлювати додаткові види та розміри доплат.

