Укрпошта випустила марку на честь Гераскевича (фото)

Нова марка Укрпошти

Укрпошта випустила марку на честь члена національної олімпійської команди України, скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через «шолом пам’яті».

Про це повідомила пресслужба компанії в п’ятницю, 13 лютого.

«Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу», — йдеться в повідомленні.

Укрпошта передасть спортсмену 50 унікальних номерних марок. Гераскевич зможе їх підписати та розіграти на аукціонах. Решту тиражу можна придбати на сайті Укрпошти.

