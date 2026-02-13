0 800 307 555
Укрпошта випустила марку на честь члена національної олімпійської команди України, скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через «шолом пам’яті».
Про це повідомила пресслужба компанії в п’ятницю, 13 лютого.
Укрпошта випустила марку на честь Гераскевича (фото)
«Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу», — йдеться в повідомленні.
Укрпошта передасть спортсмену 50 унікальних номерних марок. Гераскевич зможе їх підписати та розіграти на аукціонах. Решту тиражу можна придбати на сайті Укрпошти.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
