НКЦПФР планує «народне IPO»: українцям можуть запропонувати акції держкомпаній Сьогодні 10:03 — Фондовий ринок

НКЦПФР готує нові інвестиційні інструменти на 2026-2027 роки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує розширити перелік фінансових інструментів для формування повноцінного біржового ринку.

Про це повідомила пресслужба регулятора за підсумками зустрічі керівництва Комісії з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

Діалог із бізнесом щодо розвитку ринку

За словами очільника НКЦПФР Олексія Семенюка, для регулятора важливо узгоджувати пріоритети розвитку з потребами бізнесу, який формує попит на нові фінансові інструменти.

«Сьогодні ринок зосереджений переважно на ОВДП, і наше завдання розширити перелік інструментів для запуску повноцінного ринку з біржовими інструментами, ліквідністю та новими емітентами. Підготували концепцію та передали її бізнес-спільноті для фідбеку», — зазначив він.

Пріоритети на 2026−2027 роки

Серед ключових напрямів розвитку ринку капіталу:

формування ліквідності та стимулювання довгострокових інвестицій;

запуск механізму «народного IPO» (продаж акцій державних компаній);

підготовка ринку муніципальних облігацій (запуск очікується з 2027 року);

спрощення доступу малого та середнього бізнесу до ринків капіталу;

гармонізація законодавства з нормами ЄС.

Читайте також НКЦПФР пропонує новий механізм реєстрації непублічних випусків акцій

Комісія координує роботу з Національним банком, профільним комітетом Верховної Ради, Міністерством фінансів і Міністерством економіки. Також триває співпраця з міжнародними партнерами — МВФ, Світовим банком, ЄС та ЄБРР.

Окремо зазначається, що законопроєкт щодо віртуальних активів готується до другого читання. Очікується, що у разі його ухвалення повноцінне функціонування ринку може розпочатися у 2027 році.

Накопичувальна пенсійна система та внутрішні інвестиції

Член НКЦПФР Арсен Ільін повідомив про роботу над впровадженням накопичувальної пенсійної системи. Ініціатива реалізується за підтримки проєкту технічної допомоги ЄС із наближення регуляторної бази до європейських стандартів. Проєкт розрахований на 36 місяців.

НКЦПФР бере активну участь у розробці законодавчих змін. Мета — створення прозорої системи довгострокових накопичень громадян і формування внутрішнього інвестиційного ресурсу для економіки.

Нові інструменти та розвиток інфраструктури

Член Комісії Максим Лібанов представив концепцію розвитку сек’юритизації як механізму залучення приватного капіталу через боргові інструменти для підтримки відновлення економіки. Відповідний законопроєкт планується подати найближчим часом.

Крім того, серед пріоритетів:

оновлення законодавства про депозитарну систему;

створення інфраструктурної холдингової компанії, яка об’єднає ключові елементи ринкової інфраструктури;

розвиток біржових фондів (ETF) як нового інструменту для інвесторів.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.