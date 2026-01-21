НКЦПФР пропонує новий механізм реєстрації непублічних випусків акцій Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

Бізнес зможе випускати акції за кілька днів.

В Україні процедура реєстрації непублічних випусків акцій залишається складною та витратною. Для малих і середніх компаній, а також бізнесу на ранніх етапах розвитку вона часто стає суттєвою перешкодою для залучення капіталу. У результаті підприємства або відмовляються від акціонерного фінансування, або вдаються до неформальних і непрозорих механізмів залучення коштів.

З метою спрощення доступу бізнесу до капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує запровадити новий цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій.

Ініціатива передбачає передачу функції первинної реєстрації таких випусків Центральному депозитарію — ключовому елементу інфраструктури фондового ринку.

Як працюватиме новий механізм

Згідно з пропозицією НКЦПФР:

непублічні випуски акцій реєструватимуться в Центральному депозитарії без попереднього погодження з регулятором;

процедура базуватиметься на поданні стандартного пакета документів і повністю електронній взаємодії;

НКЦПФР здійснюватиме нагляд уже після реєстрації, зосереджуючись на ризик-орієнтованому контролі.

Очікувані результати

Запровадження нового підходу має скоротити строки реєстрації з кількох місяців до кількох днів, зменшити витрати для бізнесу та підвищити доступність і прозорість акціонерного фінансування.

Очікується, що це також створить передумови для розвитку ринку капіталу та поступового виходу компаній на публічний ринок.

