НКЦПФР створила комісію з перевірки професійної придатності посадовців

НКЦПФР створила комісію з перевірки професійної придатності посадовців

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) створить окрему комісію для контролю професійної придатності ключових посадових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Кого перевірятимуть

Нова комісія здійснюватиме перевірку відповідності професійним вимогам:

керівників компаній;

посадових осіб системи внутрішнього контролю;

осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг.

Оцінювання професійної придатності відбуватиметься шляхом проведення співбесід.

Рішення про створення комісії має тимчасовий характер і діятиме до внесення змін до нормативно-правових актів НКЦПФР. Його запроваджено для забезпечення належного контролю професійної придатності посадових осіб у перехідний період.

До моменту оновлення нормативної бази професійна придатність осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, вважатиметься підтвердженою за наявності документа про проходження обов’язкової атестації.

Подальші кроки регулятора

У НКЦПФР повідомили, що надалі буде розроблено окремий нормативний документ, який врегулює процедуру перевірки професійної придатності на постійній основі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що НКЦПФР презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків (ОІР).

Ідея запровадження ОІР виникла у відповідь на запит українців на простий і зрозумілий інструмент інвестування, який може забезпечувати пасивний дохід.

