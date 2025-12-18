В Україні з’являться особові інвестиційні рахунки: НКЦПФР презентував законопроєкт Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

В Україні з’являться особові інвестиційні рахунки: НКЦПФР презентував законопроєкт

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків (ОІР).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Під час обговорення народний депутат України IX скликання Тарас Тарасенко наголосив, що створення зрозумілих інструментів інвестування є важливим для громадян, зокрема для військовослужбовців і ветеранів, для яких фінансова стабільність є ключовою умовою адаптації та відновлення після служби.

«Усі військові, які звільняються зі служби, наголошують: найперше, що їм потрібно, — це фінансова стабільність. Вона дає можливість не шукати роботу одразу після демобілізації, мати час на відновлення та забезпечити родину. Саме тому створення інструментів, які дозволяють зберігати кошти та інвестувати їх навіть під час служби, є вкрай важливим. Запровадження особових інвестиційних рахунків може стати ефективним шляхом для того, щоб військові та ветерани могли інвестувати в економіку й будувати власне фінансове майбутнє», — зазначив Тарасенко.

Як працюватимуть особові інвестиційні рахунки

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов повідомив, що ідея запровадження ОІР виникла у відповідь на запит українців на простий і зрозумілий інструмент інвестування, який може забезпечувати пасивний дохід.

Механізм роботи рахунку передбачає розміщення коштів строком на 5 років з інвестуванням у вітчизняні цінні папери. Якщо кошти перебувають на рахунку протягом усього періоду, отриманий прибуток не оподатковується. У разі дострокового зняття застосовуються стандартні правила оподаткування.

Для кожного громадянина передбачений лише 1 діючий особовий інвестиційний рахунок. Поповнювати його можна протягом усього п’ятирічного строку. Річний ліміт внесків прив’язаний до мінімальної заробітної плати і наразі становить до 2,4 мільйона гривень на рік. Кількість операцій купівлі та продажу цінних паперів на рахунку не обмежується.

Голова НКЦПФР зазначив, що ОІР підходять як для довгострокових інвесторів, так і для тих, хто використовує активну інвестиційну стратегію з реінвестуванням.

За його словами, через особові інвестиційні рахунки планується надати доступ до всіх вітчизняних цінних паперів. Йдеться про державні та корпоративні акції, облігації державних і приватних компаній, а також облігації місцевих позик.

Стратегічна мета законопроєкту

Запровадження ОІР має на меті формування довгострокового інвестиційного ресурсу в Україні. Такий ресурс бізнес зможе залучати для розвитку, масштабування та підвищення конкурентоспроможності.

Магомедов підкреслив, що особові інвестиційні рахунки сприятимуть формуванню культури інвестування та залученню громадян до економічного зростання країни. За його словами, держава також отримає додаткові надходження до бюджету.

Голова НКЦПФР повідомив, що метою на 2026 рік є запуск закону та формування повноцінного ринку цінних паперів, на якому зможуть з’являтися українські компанії з високою капіталізацією. Він наголосив, що без розвитку цього ринку відновлення та зростання економіки є неможливими.

