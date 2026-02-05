Кабмін дозволив бронювати 100% працівників ще одній категорії підприємств
В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення для підтримки виробників енергетичного обладнання, яке дозволить підприємствам працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці», — заявила Свириденко.
Що змінюється
Підприємства, які займаються виробництвом і відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Крім того, уряд спростив умови для отримання статусу критично важливого підприємства — кількість критеріїв для такого визнання зменшили з трьох до двох.
«Це рішення дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб’єктів, працювати безперервно», — наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони.
