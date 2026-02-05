0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін дозволив бронювати 100% працівників ще одній категорії підприємств

Особисті фінанси
1
Підприємства, які займаються виробництвом і відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Підприємства, які займаються виробництвом і відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення для підтримки виробників енергетичного обладнання, яке дозволить підприємствам працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці», — заявила Свириденко.

Що змінюється

Підприємства, які займаються виробництвом і відновленням трансформаторного обладнання для енергетичної галузі, зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Крім того, уряд спростив умови для отримання статусу критично важливого підприємства — кількість критеріїв для такого визнання зменшили з трьох до двох.
«Це рішення дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб’єктів, працювати безперервно», — наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 лютого починають діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
БронюванняКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems