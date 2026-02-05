Уряд запустив прийом заявок на бізнес-гранти та підтримку ветеранів Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Підприємець подає заявку на грант від держави на порталі "Дія"

Міністерство економіки та Держслужба зайнятості розпочали прийом заявок на участь у державних програмах підтримки підприємництва «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» у 2026 році. Податися можуть як початківці, так і діючі підприємці.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначимо, що програми стартували після оновлення правил надання мікрогрантів і грантів для ветеранів, які уряд затвердив постановою Кабміну від 29 жовтня 2025 року № 1401.

«Власна справа»: збільшені суми мікрогрантів

У 2026 році держава підвищила базові розміри мікрогрантів у межах програми «Власна справа»:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

Для підприємців, які працюють або планують працювати у прифронтових регіонах, діють підвищені ліміти фінансування:

до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за створення двох і більше робочих місць.

Молоді люди віком від 18 до 25 років можуть отримати грант до 200 тис. грн на відкриття власної справи без обов’язкової вимоги щодо створення робочих місць.

грант для креативної сфери або дошкільної освіти: У Держслужбі зайнятості також нагадали про

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — у разі створення 1 робочого місця;

500 тис. грн — у разі створення 2 робочих місць;

до 1 млн грн — у разі створення 4 робочих місць, досвід роботи — 12 місяців та співфінансування 30% вартості проєкту.

«Гранти для ветеранів»: нові можливості у 2026 році

Програма «Гранти для ветеранів» зберігає фокус на підтримці ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей.

У 2026 році додано нову категорію отримувачів: члени сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України можуть претендувати на гранти до 1 млн грн за умови створення робочих місць.

Оновлені правила дозволяють отримати повторний грант підприємцям, які успішно реалізували попередній проєкт.

Також розширено перелік уповноважених банків: до ПриватБанку та Ощадбанку приєднався АТ «Сенс банк».

Як подати заявку

З 4 лютого 2026 року обидві програми працюють у регулярному форматі як довгострокові інструменти розвитку підприємництва та створення робочих місць.

Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія».

Як отримати грант:

Сформуйте заяву та бізнес-план (затверджена форма з поясненнями щодо заповнення). Подайте заяву та бізнес-план через портал Дія. Скрінінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично Пройдіть онлайн співбесіду в регіональному центрі зайнятості. Після прийняття рішення ДСЗ про надання мікрогранту очікуйте повідомлення про результати в особистому кабінеті Дія Протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення:

— якщо ви фізична особа — зареєструйтесь як ФОП або створіть юридичну особу;

— зверніться до уповноваженого банку, укладіть договір мікрогранту шляхом підписання заяви про приєднання до договору про надання мікрогранту та подайте документи на відкриття спеціального рахунку для зарахування коштів мікрогранту. Використайте кошти мікрогранту за цільовим призначенням та починайте або розвивайте господарську діяльність.

