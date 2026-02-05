Уряд запустив прийом заявок на бізнес-гранти та підтримку ветеранів
Міністерство економіки та Держслужба зайнятості розпочали прийом заявок на участь у державних програмах підтримки підприємництва «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» у 2026 році. Податися можуть як початківці, так і діючі підприємці.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначимо, що програми стартували після оновлення правил надання мікрогрантів і грантів для ветеранів, які уряд затвердив постановою Кабміну від 29 жовтня 2025 року № 1401.
«Власна справа»: збільшені суми мікрогрантів
У 2026 році держава підвищила базові розміри мікрогрантів у межах програми «Власна справа»:
- до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
- до 200 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;
- до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.
Для підприємців, які працюють або планують працювати у прифронтових регіонах, діють підвищені ліміти фінансування:
- до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;
- до 500 тис. грн — за створення двох і більше робочих місць.
Молоді люди віком від 18 до 25 років можуть отримати грант до 200 тис. грн на відкриття власної справи без обов’язкової вимоги щодо створення робочих місць.
У Держслужбі зайнятості також нагадали про грант для креативної сфери або дошкільної освіти:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — у разі створення 1 робочого місця;
- 500 тис. грн — у разі створення 2 робочих місць;
- до 1 млн грн — у разі створення 4 робочих місць, досвід роботи — 12 місяців та співфінансування 30% вартості проєкту.
«Гранти для ветеранів»: нові можливості у 2026 році
Програма «Гранти для ветеранів» зберігає фокус на підтримці ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей.
У 2026 році додано нову категорію отримувачів: члени сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України можуть претендувати на гранти до 1 млн грн за умови створення робочих місць.
Оновлені правила дозволяють отримати повторний грант підприємцям, які успішно реалізували попередній проєкт.
Також розширено перелік уповноважених банків: до ПриватБанку та Ощадбанку приєднався АТ «Сенс банк».
Як подати заявку
З 4 лютого 2026 року обидві програми працюють у регулярному форматі як довгострокові інструменти розвитку підприємництва та створення робочих місць.
Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія».
Як отримати грант:
- Сформуйте заяву та бізнес-план (затверджена форма з поясненнями щодо заповнення).
- Подайте заяву та бізнес-план через портал Дія.
- Скрінінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично
- Пройдіть онлайн співбесіду в регіональному центрі зайнятості.
- Після прийняття рішення ДСЗ про надання мікрогранту очікуйте повідомлення про результати в особистому кабінеті Дія
- Протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення:
— якщо ви фізична особа — зареєструйтесь як ФОП або створіть юридичну особу;
— зверніться до уповноваженого банку, укладіть договір мікрогранту шляхом підписання заяви про приєднання до договору про надання мікрогранту та подайте документи на відкриття спеціального рахунку для зарахування коштів мікрогранту.
- Використайте кошти мікрогранту за цільовим призначенням та починайте або розвивайте господарську діяльність.
