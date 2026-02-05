Гранти до $5000 від People in Need Ukraine — як і хто може отримати
Український бізнес продовжує працювати в умовах блекаутів, нестачі кадрів і постійних ризиків. Щоб підтримати підприємців і людей, які втратили роботу або хочуть змінити професію, неурядова організація People in Need Ukraine продовжила прийом заявок на два грантові проєкти у Харківській області.
Проєкти реалізуються в межах програми «Віднова» та передбачають фінансову допомогу для бізнесу і мешканців громад. Розповідаємо про них детальніше.
Грант до $5000 для мікро- та малого бізнесу
Підприємці можуть отримати грант до $5000 на покращення умов праці та створення безпечного й інклюзивного робочого середовища.
Фінансування можна спрямувати на:
- облаштування робочих місць;
- покращення приміщень;
- навчання працівників;
- рішення для тепла, безпеки та доступності простору.
Хто може податися на бізнес-грант
Участь можуть брати місцеві та релоковані мікро- та малі підприємства (ФОП і юридичні особи), у яких працюють соціально вразливі категорії працівників, зокрема:
- ветерани;
- внутрішньо переміщені особи;
- люди з інвалідністю;
- одинокі матері, батьки або опікуни;
- працівники віком 50+ або 60+;
- представники етнічних меншин.
Підприємство має мати чинну державну реєстрацію. Також зазначається, що передбачено співфінансування — від 20%.
Грант до $2000 на навчання або перекваліфікацію
Ще один напрям програми, на який теж продовжили подачу заявок — гранти до $2000 для людей з обмеженими економічними можливостями. Кошти можна використати на навчання або перекваліфікацію, яка триватиме до шести місяців і може проходити онлайн або офлайн.
Хто може отримати грант на навчання
Податися можуть:
- місцеві жителі або ВПО, які проживають у цільових громадах;
- люди з низьким рівнем доходу, які втратили роботу або власну справу через війну;
- повнолітні особи від 18 років, які прагнуть змінити професію.
Пріоритет під час відбору надаватимуть людям з інвалідністю, ВПО, одиноким батькам і матерям, ветеранам, людям передпенсійного та пенсійного віку, представникам етнічних меншин.
Навчання може бути онлайн або офлайн, тривалістю до 6 місяців.
Де діє програма і до якого часу можна податися
Обидва грантові конкурси діють у Харківській області:
- у Берестинському,
- Харківському,
- Лозівському,
- Богодухівському,
- Чугуївському районах.
Новий дедлайн подачі заявок — до 28 лютого 2026 року.
Відбір учасників відбувається на конкурсній основі.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно уряд запустив пакет енергетичної підтримки для бізнесу.
