Гранти до $5000 від People in Need Ukraine — як і хто може отримати

Особисті фінанси
Мешканці Харківської області можуть подати заявку на гранти
Український бізнес продовжує працювати в умовах блекаутів, нестачі кадрів і постійних ризиків. Щоб підтримати підприємців і людей, які втратили роботу або хочуть змінити професію, неурядова організація People in Need Ukraine продовжила прийом заявок на два грантові проєкти у Харківській області.
Проєкти реалізуються в межах програми «Віднова» та передбачають фінансову допомогу для бізнесу і мешканців громад. Розповідаємо про них детальніше.

Грант до $5000 для мікро- та малого бізнесу

Підприємці можуть отримати грант до $5000 на покращення умов праці та створення безпечного й інклюзивного робочого середовища.
Фінансування можна спрямувати на:
  • облаштування робочих місць;
  • покращення приміщень;
  • навчання працівників;
  • рішення для тепла, безпеки та доступності простору.

Хто може податися на бізнес-грант

Участь можуть брати місцеві та релоковані мікро- та малі підприємства (ФОП і юридичні особи), у яких працюють соціально вразливі категорії працівників, зокрема:
  • ветерани;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • люди з інвалідністю;
  • одинокі матері, батьки або опікуни;
  • працівники віком 50+ або 60+;
  • представники етнічних меншин.
Підприємство має мати чинну державну реєстрацію. Також зазначається, що передбачено співфінансування — від 20%.
Грант до $2000 на навчання або перекваліфікацію

Ще один напрям програми, на який теж продовжили подачу заявок — гранти до $2000 для людей з обмеженими економічними можливостями. Кошти можна використати на навчання або перекваліфікацію, яка триватиме до шести місяців і може проходити онлайн або офлайн.

Хто може отримати грант на навчання

Податися можуть:
  • місцеві жителі або ВПО, які проживають у цільових громадах;
  • люди з низьким рівнем доходу, які втратили роботу або власну справу через війну;
  • повнолітні особи від 18 років, які прагнуть змінити професію.
Пріоритет під час відбору надаватимуть людям з інвалідністю, ВПО, одиноким батькам і матерям, ветеранам, людям передпенсійного та пенсійного віку, представникам етнічних меншин.
Навчання може бути онлайн або офлайн, тривалістю до 6 місяців.

Де діє програма і до якого часу можна податися

Обидва грантові конкурси діють у Харківській області:
  • у Берестинському,
  • Харківському,
  • Лозівському,
  • Богодухівському,
  • Чугуївському районах.
Новий дедлайн подачі заявок — до 28 лютого 2026 року.
Гранти до $5000 від People in Need Ukraine — як і хто може отримати
Відбір учасників відбувається на конкурсній основі.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно уряд запустив пакет енергетичної підтримки для бізнесу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіФінансова допомога
Payment systems