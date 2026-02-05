Гранти до $5000 від People in Need Ukraine — як і хто може отримати Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Мешканці Харківської області можуть подати заявку на гранти

Український бізнес продовжує працювати в умовах блекаутів, нестачі кадрів і постійних ризиків. Щоб підтримати підприємців і людей, які втратили роботу або хочуть змінити професію, неурядова організація People in Need Ukraine продовжила прийом заявок на два грантові проєкти у Харківській області.

Проєкти реалізуються в межах програми «Віднова» та передбачають фінансову допомогу для бізнесу і мешканців громад. Розповідаємо про них детальніше.

Грант до $5000 для мікро- та малого бізнесу

на покращення умов праці та створення безпечного й інклюзивного робочого середовища. Підприємці можуть отримати грант до $5000 та створення безпечного й

Фінансування можна спрямувати на:

облаштування робочих місць;

покращення приміщень;

навчання працівників;

рішення для тепла, безпеки та доступності простору.

Хто може податися на бізнес-грант

Участь можуть брати місцеві та релоковані мікро- та малі підприємства (ФОП і юридичні особи), у яких працюють соціально вразливі категорії працівників, зокрема:

ветерани;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

одинокі матері, батьки або опікуни;

працівники віком 50+ або 60+;

представники етнічних меншин.

Підприємство має мати чинну державну реєстрацію. Також зазначається, що передбачено співфінансування — від 20%.

Грант до $2000 на навчання або перекваліфікацію

Ще один напрям програми, на який теж продовжили подачу заявок — гранти до $2000 для людей з обмеженими економічними можливостями. Кошти можна використати на навчання або перекваліфікацію, яка триватиме до шести місяців і може проходити онлайн або офлайн.

Хто може отримати грант на навчання

Податися можуть:

місцеві жителі або ВПО, які проживають у цільових громадах;

люди з низьким рівнем доходу, які втратили роботу або власну справу через війну;

повнолітні особи від 18 років, які прагнуть змінити професію.

Пріоритет під час відбору надаватимуть людям з інвалідністю, ВПО, одиноким батькам і матерям, ветеранам, людям передпенсійного та пенсійного віку, представникам етнічних меншин.

Навчання може бути онлайн або офлайн, тривалістю до 6 місяців.

Де діє програма і до якого часу можна податися

Обидва грантові конкурси діють у Харківській області:

у Берестинському,

Харківському,

Лозівському,

Богодухівському,

Чугуївському районах.

Новий дедлайн подачі заявок — до 28 лютого 2026 року.

Відбір учасників відбувається на конкурсній основі.

