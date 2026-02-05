Податки за продаж авто, мотоцикла чи мопеда: що варто знати Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Але є й винятки

Під час перереєстрації транспортних засобів громадяни часто цікавляться, чи потрібно сплачувати податки, якщо протягом одного року продати автомобіль, мотоцикл і мопед.

Головний сервісний центр МВС роз’яснює , у яких випадках дохід не оподатковується, а коли виникають податкові зобов’язання.

Загальні правила

Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, дохід фізичної особи від продажу або обміну об’єктів рухомого майна в загальному порядку підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.

Разом із тим законодавством передбачено винятки, які дозволяють уникнути сплати податків.

Які продажі не оподатковуються

Не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий фізичною особою протягом одного податкового року від продажу або обміну:

одного легкового автомобіля;

одного мотоцикла;

одного мопеда.

Не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий фізичною особою протягом одного податкового року від продажу або обміну транспорту, hsc.gov.ua

Звільнення від оподаткування застосовується незалежно від порядку та способу продажу. Це означає, що якщо протягом календарного року з 1 січня по 31 грудня включно громадянин продав один легковий автомобіль і один мотоцикл, дохід від обох операцій не обкладається ПДФО та військовим збором.

У яких випадках виникає податкове зобов’язання

Якщо ж у тому самому році фізична особа продає другий легковий автомобіль, другий мотоцикл або другий мопед, дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню. Ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме:

другий продаж — 5%;

третій і кожен наступний — 18%.

Для автобусів, вантажних автомобілів, причепів, тракторів, спеціальної техніки та іншого рухомого майна діють інші правила:

перший і другий продажі протягом року — 5%;

третій і кожен наступний продаж — 18%.

Дохід від операцій з продажу рухомого майна також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5%.

Що радять у сервісних центрах

Перед укладенням договорів купівлі-продажу або дарування транспортних засобів рекомендується заздалегідь враховувати податкові норми. За потреби громадяни можуть звернутися за індивідуальною податковою консультацією до Державної податкової служби України.

