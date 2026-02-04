Які спеціальності з ІТ-сфери можна отримати завдяки ваучеру на навчання: деталі від Служби зайнятості Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Які спеціальності з ІТ-сфери можна отримати завдяки ваучеру на навчання: деталі від Служби зайнятості

З початку дії програми додаткової освіти 883 українці отримали ваучери на навчання в ІТ-напрямках.

Про це виданню «Dev Україна» розповіла заступниця директора Департаменту міжнародного співробітництва та партнерства у сфері освіти Лілія Грабовська.

Хто може отримати ваучер та які ІТ-спеціальності доступні

На навчання за ваучером можна отримати фінансування до 33 280 грн. Претендувати на нього можуть окремі категорії громадян:

українці віком 45 років і старші;

ветерани та учасники бойових дій;

особи з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

звільнені з військової служби;

громадяни, які перебували у російському полоні або отримали поранення чи каліцтво внаслідок бойових дій.

За рахунок ваучера можна здобути освіту за наступними ІТ-спеціальностями:

інженерія програмного забезпечення;

інформаційні системи й технології;

кібербезпека та захист інформації;

комп’ютерна інженерія;

комп’ютерні науки;

автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Статистика за 2023−2025 роки

За даними Грабовської, кількість виданих ваучерів на ІТ-навчання змінювалася так:

2023 рік — 364 ваучери;

2024 рік — 196 ваучерів;

2025 рік — 323 ваучери.

У 2025 році серед отримувачів ІТ-ваучерів більшість становили люди віком понад 45 років — 207 осіб. Також ваучери отримали 83 ВПО, 17 учасників бойових дій, 14 осіб з інвалідністю та по одному громадянину, який перебував у полоні або отримав поранення під час війни.

У 2024 році найбільшу частку ваучерів на ІТ-освіту отримали ВПО — 105 із 196, тоді як категорія 45+ отримала 61 ваучер.

Щодо гендерного балансу, за словами Грабовської, близько 30% ваучерів отримали чоловіки, а більшість — жінки.

Оплата навчання та повернення коштів

Ваучери переважно використовують для навчання у ВНЗ, зокрема на магістерських програмах до двох років. Навчання у приватних ІТ-школах ваучером оплатити неможливо.

Якщо загальна вартість програми перевищує суму ваучера, різницю можна доплатити самостійно або за підтримки роботодавця чи громадських організацій. Наприклад, учасникам бойових дій торік покривали різницю разом із ГО: ваучером — 30 000 грн, решту — від організації.

У разі невиконання умов договору Державна служба зайнятості залишає за собою право повернути кошти, включно з можливістю звернення до суду. Однак поважними причинами для неповернення є, зокрема, переведення на бюджетне навчання або мобілізація.

Термін дії ваучера та порядок оформлення

Термін реалізації ваучера збільшено до 120 днів (раніше — 90). Якщо протягом цього часу ваучер не використано, він анулюється. Спочатку отримують ваучер, а лише після цього зараховують до закладу освіти.

Програма працює виключно з ліцензованими закладами освіти та акредитованими програмами.

