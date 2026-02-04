0 800 307 555
У «Дії» запустили бета-тест подання податкової декларації онлайн

Особисті фінанси
67
У застосунку «Дія» запустили бета-тест онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Новий сервіс дозволяє громадянам задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку без відвідування податкових органів.
Про це сказано в повідомленні «Дії».
«Запускаємо бета-тест нової послуги в Дії — подання податкової декларації про майновий стан та доходи. І шукаємо тих, хто бажає спробувати її першим. Це сервіс для українців, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку і прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО», — сказано в повідомленні.

Для кого призначена нова послуга

Онлайн-декларація в «Дії» орієнтована на українців, які:
  • мають доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;
  • отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • у звітному році оплачували навчання, лікування, страхування життя, іпотеку або інші витрати, передбачені Податковим кодексом України, і хочуть повернути частину сплаченого ПДФО.
Раніше для подання декларації необхідно було заповнювати форми на сайті Державної податкової служби або звертатися до податкових органів особисто. Нова послуга в «Дії» дозволяє пройти процедуру повністю онлайн.

Умови участі в бета-тесті

Для участі в бета-тестуванні необхідно:
  • бути громадянином України;
  • бути фізичною особою, яка має право на податкову знижку.
У «Дії» уточнюють, що сервіс доступний виключно для фізичних осіб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року в Україні розпочалася деклараційна кампанія, під час якої громадяни мають задекларувати доходи, отримані протягом 2025 року. Для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Payment systems