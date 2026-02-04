Квартира пустує: які комунальні платежі залишаються обов’язковими, а за що можна не платити Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Власник квартири зобов’язаний щомісяця передавати показники лічильників.

Через повномасштабну війну тисячі українських квартир сьогодні залишаються порожніми. Їхні власники виїхали за кордон, проходять службу в Збройних силах України, перебувають на тимчасово окупованих територіях або втратили житло внаслідок бойових дій. Водночас рахунки за комунальні послуги продовжують надходити.

Про це пише видання «На пенсії».

Передача показників лічильників

Якщо у квартирі або будинку встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію чи тепло, нарахування здійснюється за фактичними показниками.

Коли житло тимчасово не використовується і споживання відсутнє, показники залишаються незмінними або нульовими. У такому разі оплачувати самі послуги не потрібно. Водночас власник зобов’язаний щомісяця передавати ці показники постачальникам. Якщо цього не зробити, компанії можуть почати нарахування за встановленими нормами споживання.

Абонентська плата нараховується незалежно від проживання і залишається обов’язковою.

Як підтвердити, що житло не використовується

Якщо лічильники у квартирі не встановлені, закон «Про житлово-комунальні послуги» передбачає право на перерахунок у разі непроживання понад 30 календарних днів.

Для цього власнику необхідно подати заяву до ОСББ або управлінської компанії. На її підставі складається акт про непроживання, який є ключовим документом для зменшення або скасування нарахувань.

Заяву можна подати особисто, через застосунок «Дія», поштою, електронною поштою або через довірену особу. У довіреності має бути чітко визначене право представляти інтереси власника у питаннях комунальних послуг.

До заяви додаються копії паспорта та документи, що підтверджують відсутність за місцем проживання, зокрема:

закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону або візи;

довідки з консульських установ або українських громад за кордоном;

проїзні квитки;

документи про реєстрацію проживання в іншій країні.

Підтвердженням також можуть бути довідки про проходження служби в ЗСУ або лікування у медичному закладі.

Після отримання акта необхідно подати заяви безпосередньо постачальникам комунальних послуг та зберегти підтвердження їх прийняття. Документи рекомендується оновлювати кожні три-шість місяців.

Які платежі залишаються обов’язковими

Навіть за умови, що квартира не використовується, власник зобов’язаний сплачувати внески за утримання будинку та прибудинкової території. Ці витрати покривають прибирання, поточні ремонти та обслуговування інженерних мереж.

Обов’язковою залишається і плата за централізоване опалення. Тепло подається на весь будинок, а нарахування здійснюється відповідно до площі квартири або показників загальнобудинкового лічильника.

Якщо житло здається в оренду

Згідно із законом, платником комунальних послуг є особа, яка фактично ними користується. Водночас за відсутності письмового договору оренди відповідальність за оплату залишається на власнику житла.

Щоб уникнути фінансових ризиків, у договорі оренди слід чітко визначити:

обов’язок орендаря сплачувати комунальні послуги;

порядок передачі показників лічильників;

відповідальність у разі прострочення або несплати.

Наслідки несплати комунальних послуг

У разі несвоєчасної оплати рахунків утворюється заборгованість, на яку нараховується пеня у розмірі 0,01% за кожен день прострочення. Борг понад три місяці може стати підставою для примусового стягнення, зокрема арешту банківських рахунків.

Якщо сума заборгованості перевищує 20 прожиткових мінімумів, закон дозволяє автоматично блокувати продаж квартири.

Якщо житло зруйноване

У разі повного або часткового знищення житла через бойові дії нарахування комунальних платежів можуть бути припинені. Для цього власнику необхідно надати постачальникам акт обстеження або інші офіційні підтвердження з державних реєстрів.

Платежі не мають нараховуватися до моменту відновлення житла або отримання державної компенсації.

Водночас за відсутності таких даних і непередачі показників лічильників компанії можуть продовжити нарахування за середніми нормами.

Для тих, хто має нерухомість на окупованих територіях і там не проживає, нарахування заборгованості за комунальні послуги може бути припинено. Для цього треба надати постачальникам комунальних послуг довідки ВПО або інші офіційні підтвердження відсутності за місцем проживання.

На пенсии За матеріалами:

