Ощадбанк повернув свої інкасаторські автомобілі, кошти і цінності поки залишились в Угорщині

Ощадбанк заявив, що продовжить відстоювати свої права

Інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, вже передали представникам банку та українським дипломатам.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Автомобілі, а також частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади повернула Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV).

Після повернення інкасаторських автомобілів було виявлено низку пошкоджень обладнання.

Юридичні представники банку на місці провели детальну фіксацію всіх несправностей. Після повернення транспортних засобів в Україну планується провести оцінку завданих збитків.

Кошти та золото залишаються затриманими

Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині.

Ощадбанк заявив, що продовжить відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.

Що відомо про інцидент в Угорщині

Зазначається, що перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур. Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня.

У складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту.

Кошти, які перевозилися з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.

Довідка Finance.ua:

лідер парламентської фракції «Фідес» Мате Кочіш подав до парламенту Угорщини законопроєкт щодо коштів і цінностей українського Ощадбанку, які були вилучені 5 березня. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке проводить Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV);

Національний банк України запропонував оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Регулятор пропонує поширити чинні вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей на банки фінансової інклюзії та їхніх комерційних агентів.

