В Угорщині подали законопроєкт про арешт активів Ощадбанку. МЗС України відреагувало

У МЗС кажуть, що всі причетні в Угорщині щодо дій стосовно Ощадбанку понесуть покарання

Лідер парламентської фракції «Фідес» Мате Кочіш подав до парламенту Угорщини законопроєкт щодо коштів і цінностей українського Ощадбанку, які були вилучені 5 березня. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке проводить Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV).

Про це повідомляє Тelex.

За словами Кочіша, законодавча ініціатива пов’язана з необхідністю перевірити обставини транспортування активів та осіб, які їх перевозили, зокрема на предмет можливих загроз національній безпеці Угорщини.

Правоохоронні органи мають встановити особи інкасаторів банку та перевірити їх на можливі зв’язки з кримінальними або терористичними структурами. Також розслідування має з’ясувати, чи планувалося використання готівки та золота на території Угорщини та з якою метою.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про законодавчу ініціативу в угорському парламенті щодо арешту коштів і золота, вилучених у Ощадбанку.

За словами Сибіги, Україна має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до дій щодо активів українського державного банку.

«Після вилучення коштів українського державного банку тепер пропонується законопроєкт, який має на меті легалізувати це захоплення. Це фактично свідчить про відсутність правових підстав для таких дій», — заявив він.

Міністр також наголосив, що відповідальність можуть понести причетні не лише за вилучення коштів, а й за поводження із громадянами України, які здійснювали перевезення цінностей.

«Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин», -наголосив Сибіга.

Україна викликала посла Угорщини

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера та висловило йому протест у зв’язку з діями угорської сторони щодо інкасаторів Ощадбанку.

Українська сторона також запросила додаткову інформацію щодо законодавчої ініціативи фракції «Фідес», зокрема щодо предмета регулювання законопроєкту та цілей майбутнього закону.

Що відомо про справу

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота. „Ощадбанк“ вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», — заявили у фінустанові.

Угорське видання index. hu пише , що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки. Разом із ними правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, якими, за даними слідства, перевозили значні суми готівки та золото.

