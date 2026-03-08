«Ощадбанк» вимагає від Угорщини повернення незаконно захопленого майна та цінностей Сьогодні 10:33

«Ощадбанк» вимагає від Угорщини повернення двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, затриманих в Угорщині 5 березня.

Про це повідомила пресслужба «Ощадбанку».

Зазначається, що сім співробітників банку, які супроводжували вантаж, повернулися в Україну, однак майно банку лишається незаконно затриманим.

Подальший захист прав «Ощадбанку» у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах:

Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

«Ощадбанк» абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", — йдеться у повідомленні.

В «Ощадбанку» навели факти стосовно інциденту в Угорщині:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» та «Райффайзен Банк Австрія». Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;

«Ощадбанк» має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;



під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;

у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації «Ощадбанку». Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;

кошти, які перевозились з Відня до України, належать «Ощаду». Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;

пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Раніше йшлося про те , що у понеділок, 9 березня, НБУ проведе обмін безготівкової валюти на готівкову після інциденту з інкасаторами в Угорщині. Це превентивне рішення, яке за потреби підтримає готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців.

