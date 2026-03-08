0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Ощадбанк» вимагає від Угорщини повернення незаконно захопленого майна та цінностей

175
Ощадбанк
Ощадбанк
«Ощадбанк» вимагає від Угорщини повернення двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, затриманих в Угорщині 5 березня.
Про це повідомила пресслужба «Ощадбанку».
Зазначається, що сім співробітників банку, які супроводжували вантаж, повернулися в Україну, однак майно банку лишається незаконно затриманим.
Подальший захист прав «Ощадбанку» у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах:
  • Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.
  • Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
«Ощадбанк» абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", — йдеться у повідомленні.
В «Ощадбанку» навели факти стосовно інциденту в Угорщині:
  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» та «Райффайзен Банк Австрія». Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
  • «Ощадбанк» має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;
  • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
  • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації «Ощадбанку». Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
  • кошти, які перевозились з Відня до України, належать «Ощаду». Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
  • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.
Раніше йшлося про те, що у понеділок, 9 березня, НБУ проведе обмін безготівкової валюти на готівкову після інциденту з інкасаторами в Угорщині. Це превентивне рішення, яке за потреби підтримає готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців.
Про всі деталі цієї справи читайте тут:
В Угорщині викрали співробітників «Ощадбанку», інкасаторські машини та цінності: що кажуть МЗС, НБУ
Інкасаторів «Ощадбанку» затримали за підозрою «у відмиванні грошей»
З Угорщини вислали 7 українців у справі про викрадення інкасаторів «Ощадбанку»
НБУ проведе обмін безготівкової валюти на готівкову після інциденту з інкасаторами в Угорщині
За матеріалами:
Finance.ua
Ощадбанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems