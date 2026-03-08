0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни ЄС з найменшою різницею в оплаті праці між чоловіками та жінками (інфографіка)

Світ
89
Де в ЄС найбільший гендерний розрив у зарплатах
Де в ЄС найбільший гендерний розрив у зарплатах, Фото: freepik
У 2024 році найбільші відмінності в оплаті праці між чоловіками та жінками в ЄС спостерігалися в Естонії, Чеській Республіці та Австрії. Середній гендерний розрив в оплаті праці в Євросоюзі скоротився з 11,7% у 2023 році до 11,1% у 2024-му.
Про це свідчать дані Євростату щодо гендерного розриву в оплаті праці за 2024 рік, пише inpoland.

Які країни мають найменший розрив у зарплатах

Найбільша нерівність в оплаті праці була зафіксована в Естонії (18,8%), Чеській Республіці (18,5%) та Австрії (17,6%).
Водночас найнижчі показники гендерного розриву були зафіксовані у:
  • Бельгії (0,7%),
  • Румунії (3,7%),
  • Польщі (4,0%).
Зазначається, що у Польщі цей розрив скоротився на 1,9% порівняно з 2023 роком, коли цей показник був на рівні 5,9%.
Люксембург — єдина країна ЄС, де жінки заробляють більше, ніж чоловіки (в середньому на 0,8%).
Різниця між середніми зарплатами чоловіків і жінок у країнах ЄС
Різниця між середніми зарплатами чоловіків і жінок у країнах ЄС, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Як розраховується гендерний розрив у зарплатах

Гендерний розрив визначається як різниця між середньою валовою погодинною зарплатою чоловіків і жінок у компаніях із щонайменше 10 працівниками.
Менший розрив не завжди означає більшу гендерну рівність — у деяких країнах він може бути низьким через меншу участь жінок на ринку праці.
Більший розрив в оплаті праці може бути пов’язаний з високим відсотком жінок, які працюють неповний робочий день або в обмеженій кількості галузей промисловості.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСРобота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems