Країни ЄС з найменшою різницею в оплаті праці між чоловіками та жінками (інфографіка)

У 2024 році найбільші відмінності в оплаті праці між чоловіками та жінками в ЄС спостерігалися в Естонії, Чеській Республіці та Австрії. Середній гендерний розрив в оплаті праці в Євросоюзі скоротився з 11,7% у 2023 році до 11,1% у 2024-му.

Про це свідчать дані Євростату щодо гендерного розриву в оплаті праці за 2024 рік, пише inpoland.

Які країни мають найменший розрив у зарплатах

Найбільша нерівність в оплаті праці була зафіксована в Естонії (18,8%), Чеській Республіці (18,5%) та Австрії (17,6%).

Водночас найнижчі показники гендерного розриву були зафіксовані у:

Бельгії (0,7%),

Румунії (3,7%),

Польщі (4,0%).

Зазначається, що у Польщі цей розрив скоротився на 1,9% порівняно з 2023 роком, коли цей показник був на рівні 5,9%.

Люксембург — єдина країна ЄС, де жінки заробляють більше, ніж чоловіки (в середньому на 0,8%).

Різниця між середніми зарплатами чоловіків і жінок у країнах ЄС, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Як розраховується гендерний розрив у зарплатах

Гендерний розрив визначається як різниця між середньою валовою погодинною зарплатою чоловіків і жінок у компаніях із щонайменше 10 працівниками.

Менший розрив не завжди означає більшу гендерну рівність — у деяких країнах він може бути низьким через меншу участь жінок на ринку праці.

Більший розрив в оплаті праці може бути пов’язаний з високим відсотком жінок, які працюють неповний робочий день або в обмеженій кількості галузей промисловості.

