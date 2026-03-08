Країни ЄС з найменшою різницею в оплаті праці між чоловіками та жінками (інфографіка)
У 2024 році найбільші відмінності в оплаті праці між чоловіками та жінками в ЄС спостерігалися в Естонії, Чеській Республіці та Австрії. Середній гендерний розрив в оплаті праці в Євросоюзі скоротився з 11,7% у 2023 році до 11,1% у 2024-му.
Про це свідчать дані Євростату щодо гендерного розриву в оплаті праці за 2024 рік, пише inpoland.
Які країни мають найменший розрив у зарплатах
Найбільша нерівність в оплаті праці була зафіксована в Естонії (18,8%), Чеській Республіці (18,5%) та Австрії (17,6%).
Водночас найнижчі показники гендерного розриву були зафіксовані у:
- Бельгії (0,7%),
- Румунії (3,7%),
- Польщі (4,0%).
Зазначається, що у Польщі цей розрив скоротився на 1,9% порівняно з 2023 роком, коли цей показник був на рівні 5,9%.
Люксембург — єдина країна ЄС, де жінки заробляють більше, ніж чоловіки (в середньому на 0,8%).
Як розраховується гендерний розрив у зарплатах
Гендерний розрив визначається як різниця між середньою валовою погодинною зарплатою чоловіків і жінок у компаніях із щонайменше 10 працівниками.
Менший розрив не завжди означає більшу гендерну рівність — у деяких країнах він може бути низьким через меншу участь жінок на ринку праці.
Більший розрив в оплаті праці може бути пов’язаний з високим відсотком жінок, які працюють неповний робочий день або в обмеженій кількості галузей промисловості.
Поділитися новиною
Також за темою
Країни ЄС з найменшою різницею в оплаті праці між чоловіками та жінками (інфографіка)
Чи надаватимуть в ЄС тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
Рейтинг найкращих європейських країн для життя та роботи (інфографіка)
Польща закриває повітряний простір на сході країни біля кордону з Україною
Орбан висунув нові вимоги до України щодо нафтопроводу «Дружба»
Британія може скасувати безумовну допомогу для шукачів притулку