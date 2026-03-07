Чи надаватимуть в ЄС тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку Сьогодні 16:11 — Світ

Що буде з тимчасовим захистом в ЄС для українських чоловіків призовного віку

До березня 2027 року усі українські біженці, включно з чоловіками призовного віку, матимуть тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає «Європейська правда».

Чи скасують тимчасовий захист для українських чоловіків

У Ламмерта запитали, чи відмовлятимуть українцям призовного віку у наданні тимчасового захисту.

Читайте також Українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній з 2022 року

За словами речника Єврокомісії, чоловіки призовного віку можуть користуватися всіма правами тимчасового захисту протягом дії цього механізму.

Він наголосив, законодавство не робить жодних винятків за статтю чи віком.

«Тимчасовий захист — це рішення, ухвалене нами на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року, тобто до березня наступного року. Чинні правила залишаються в силі, і це все, що я можу сказати на даний момент», — заявив Ламмерт.

Читайте також Українські біженці швидше за інших знаходять роботу в Німеччині

До цього Finance.ua зазначав , що дозвіл безперешкодно перетинати кордон чоловікам до досягнення 23-річного віку став причиною напливу українців до Чехії.

У країнах ЄС зросла кількість українців з тимчасовим захистом: де найбільше

Як ми вже згадували , у країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали 4,35 млн українських біженців. У порівнянні з кінцем листопада 2025 року їхня кількість збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зареєстровано у Німеччині, Польщі та Чехії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.