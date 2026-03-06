Британія може скасувати безумовну допомогу для шукачів притулку Вчора 06:05 — Світ

Велика Британія планує позбавляти житла та фінансової допомоги шукачів притулку, які працюють нелегально, порушують закон або мають змогу забезпечувати себе самостійно.

Нові заходи спрямовані на зменшення стимулів для нелегального в’їзду до країни, повідомляє Reuters.

Основа реформ та натхнення Данією

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд наголосила, що нові заходи базуються на датському підході і включають:

закриття готелів для біженців;

посилення процедур виселення;

створення єдиної системи оскарження рішень.

«Підтримка та житло для біженців тепер матимуть умови — вони надаватимуться тільки тим, хто дотримується наших правил», — зазначила Махмуд.

Хто може втратити допомогу

За словами Міністерства внутрішніх справ, допомога буде припинятися для тих, хто:

працює нелегально;

відмовляється від виселення;

вчиняє кримінальні правопорушення;

має фінансову можливість або законне право на роботу.

Довготривалий обов’язок Британії надавати житло та підтримку всім шукачам притулку скасовується. Натомість допомога буде надаватися лише тим, хто дотримується правил і не може самостійно забезпечити себе.

Нові заходи потребують схвалення парламенту і в разі прийняття — набудуть чинності у червні 2026 року. Вони стануть частиною більшого пакета реформ, який посилює контроль за кордонами, але зберігає захист для людей, які втікають від конфліктів та переслідувань.

