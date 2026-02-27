Велика Британія продовжить візи українцям — умови Сьогодні 20:00

У Великій Британії продовжать візи для українців

Уряд Великої Британії оприлюднив деталі другого продовження віз для українців у межах програми Ukrainian Permission Extension (UPE). Йдеться про можливість залишитися в країні ще на 24 місяці для тих, хто вже скористався першим продовженням.

Водночас нове продовження не є автоматичним — необхідно буде знову подавати заяву.

Скільки можна буде перебувати у Великій Британії

Згідно з новими роз’ясненнями:

українці зможуть отримати ще 24 місяці перебування;

перебування; загальний строк проживання за українськими програмами може сягнути до 6,5 років ;

проживання за українськими програмами може сягнути до ; податися на друге продовження зможуть лише ті, хто вже отримав перше продовження на 18 місяців — така заявка подається онлайн.



Таким чином, ідеться про нову процедуру, а не автоматичне продовження статусу.

Коли подавати заяву: важливе правило 90 днів

Суттєво змінився строк подання документів.

Подати заяву на друге продовження потрібно протягом останніх 90 днів дії чинної візи. Раніше, під час першого етапу продовження, цей період становив лише 28 днів.

Точну дату старту прийому заявок на друге продовження уряд поки що не оголосив.

Вимога безперервного проживання

Однією з ключових умов залишається безперервне проживання у Великій Британії протягом усього періоду участі в українських програмах.

Проте передбачено важливий виняток: відсутність у країні до 12 місяців поспіль або сумарно не вважатиметься порушенням вимоги.

Це означає, що поїздки за межі Британії — навіть тривалі — не автоматично позбавлятимуть права на продовження, якщо не перевищено встановлений ліміт.

Чи можна отримати постійне проживання після 6,5 років

Уряд окремо наголосив: перебування у Великій Британії за українськими програмами не зараховується до строку, необхідного для отримання статусу постійного проживання (ПМП).

Ця позиція залишається незмінною. Британська сторона пояснює її тим, що програми мають тимчасовий характер підтримки.

Отже, навіть після максимально можливих 6,5 років перебування автоматичного переходу до статусу постійного резидента не передбачено.

Що варто зробити вже зараз

Українцям у Великій Британії варто:

перевірити строк дії своєї візи;

заздалегідь підготувати документи;

зібрати підтвердження безперервного проживання;

слідкувати за офіційним оголошенням про старт прийому заявок.

Оскільки подати документи можна буде лише у визначений 90-денний період, важливо не пропустити цей строк.

