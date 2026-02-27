Бельгія передала 4 генератори для допомоги Києву
Бельгія передала Києву чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт, які використовуватимуть для потреб комунального підприємства «Київтеплоенерго».
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, пише «Європейська правда».
Заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко під час передачі генераторів подякувала послу Бельгії Люку Якобсу та директору бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel в Україні Дірку Депре за обладнання та системну підтримку.
«Це не просто обладнання. Це своєчасна та практична підтримка, яка зміцнює стійкість енергетичної системи України тоді, коли наша критична інфраструктура продовжує зазнавати постійних атак», — зазначила Москаленко.
Раніше Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга 20 автономних джерел живлення. Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт. Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.
