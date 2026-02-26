Повернення до стабільних графіків відключення світла у Києві поки не прогнозують
Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.
Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми Укрінформу «Є Розмова».
«У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним з точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах», — сказав Коваленко.
Повернення до постійних графіків поки не прогнозують
Він також зазначив, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.
Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.
«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були. […] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — сказав Коваленко.
Заборгованість киян перевищила 1,2 млрд гривень
Він також повідомив, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 млн грн і зараз перевищує 1,2 млрд грн.
За словами Коваленка, третину цієї заборгованості формують споживачі, які не оплачують електрику понад місяць — тобто, це систематичні неплатники.
Директор енергопостачальника зауважив, що частина боржників, які мають короткотермінове прострочення у платежах, оплачують електрику після нагадувань від компанії. Крім того, боржник може попросити про розтермінування платежів, якщо не має змоги погасити борг одразу. Якщо ж споживач не домовляється про розтермінування, його можуть відключити.
«Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Електромережі ще раз пишуть паперове попередження. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають від світла», — пояснив Коваленко.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні у 2026 році можуть знову переглянути тарифи на електроенергію для населення. На тлі складної ситуації в енергосистемі та масштабних пошкоджень інфраструктури експерти допускають чергове підвищення цін. У 2026 році тариф на електроенергію може зрости до 5−5,5 грн за кВт-год.
