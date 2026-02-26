Біодизель може зменшити залежність України від імпорту пального Сьогодні 07:28 — Енергетика

Біодизель більш екологічний за нафтовий дизель

Геополітичні виклики та нестабільність енергетичних ринків посилюють потребу України в альтернативних джерелах пального. Одним із можливих напрямів є розвиток виробництва біодизелю, що може зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів і забезпечити ефективніше використання аграрної сировини.

Аналітична команда YC. Market проаналізувала особливості біодизельного палива, глобальні тенденції ринку, європейський досвід і потенціал розвитку галузі в Україні.

Що таке біодизель і як його використовують

Біодизельне паливо — це відновлюваний аналог звичайного дизеля, який виробляється шляхом хімічної обробки рослинних олій або тваринних жирів (трансестерифікації) для отримання метилових ефірів жирних кислот.

Отриманий біодизель може змішуватися з викопним дизельним пальним у різних пропорціях або застосовуватися в чистому вигляді.

Біодизель більш екологічний за нафтовий дизель — при його згорянні утворюється менше токсичних викидів, а при потраплянні у довкілля він розкладається біологічно на 99% протягом місяця.

Світові тенденції та перспективи ринку біодизелю

Світовий ринок біодизельного палива демонструє стабільне зростання. У 2020−2025 роках виробництво збільшувалося в середньому майже на 5% щороку.

Починаючи з 2021 року світове виробництво перевищило 52 млрд літрів на рік, а у 2025 році очікувалося понад 60 млрд літрів.

Основним фактором розвитку є державне регулювання. Не менш як 64 країни встановили обов’язкові вимоги щодо частки біопалива у транспортному паливі.

За прогнозами OECD-FAO, попит на біопаливо зростатиме насамперед у країнах, що розвиваються, тоді як у розвинених економіках темпи можуть сповільнюватися через поширення електромобілів і підвищення енергоефективності транспорту.

Показники світового виробництва біодизеля, blog.youcontrol.market

Основні виробники біодизелю

Станом на 2023 рік світове виробництво біодизелю перевищило 55 млрд літрів.

Найбільшими виробниками є:

Індонезія — близько 14 млрд літрів (майже 28% світового виробництва);

Європейський Союз — приблизно 13 млрд літрів (близько 26%);

Бразилія — близько 8 млрд літрів;

США — близько 6 млрд літрів;

Китай — до 3 млрд літрів.

Інші країни разом виробляють близько 6 млрд літрів біодизелю на рік.

Європейський досвід та регуляторні стимули

Європейський Союз почав системний розвиток біодизельної галузі ще на початку 1990-х років. У більшості країн ЄС застосовуються стандарти дизельного пального типу B7 або вище. Підтримка галузі включає податкові пільги, субсидії та міжнародні критерії сталості виробництва.

Біодизель становить близько 70% альтернативних паливних компонентів у транспортному секторі ЄС.

Україна поступово адаптує європейські підходи до розвитку біопалив.

У 2024 році були ухвалені законодавчі зміни щодо використання рідких біокомпонентів у транспортній галузі. Зокрема, з 2025 року запроваджено норму обов’язкового додавання не менш як 5% біоетанолу до бензину.

Щодо біодизеля подібні квоти поки що прямо не встановлені, але передумови для їхньої появи вже створено — прийнято поняття «біодизельне паливо» в законодавстві, визначено критерії сталості для біопалива (вимоги до скорочення викидів парникових газів, контролю походження сировини тощо) та механізми сертифікації партій пального.

Таким чином, нормативне підґрунтя для розвитку біопаливного ринку вже формується, що є позитивним сигналом для інвесторів і агровиробників: держава декларує довгострокову підтримку «зелених» проєктів в енергетиці.

Сировинний потенціал України для виробництва біодизелю

Україна має значний потенціал виробництва біодизелю завдяки розвинутому аграрному сектору.

Більшість олійних культур, придатних для виробництва біодизелю, можуть вирощуватися на українських полях. Це і традиційні культури — озимий та ярий ріпак, соняшник, соя, і інші — гірчиця, льон олійний, рицина, рижій, коноплі олійні. Соняшник є стратегічною продовольчою культурою України (виробництво олії для харчування та експорту), тому для біопалив пріоритетним стає саме ріпак.

За даними YC. Market, станом на кінець 2025 року в Україні діють понад 16 тис. аграрних компаній, що потенційно можуть постачати сировину для виробництва біодизелю (вирощують зернові, бобові та насіння олійних культур, мають активний статус і річну виручку понад 1 млн грн).

Ці підприємства географічно розподілені нерівномірно, концентруючись у регіонах з родючими ґрунтами та розвиненим агровиробництвом. Регіональний аналіз показує, що найбільший потенціал зосереджений у Центральній та Південній Україні.

Зокрема, до групи лідерів (понад 1000 компаній в області) належать: Кіровоградська — близько 1712 компаній, Дніпропетровська (1532), Полтавська (1418).

Майже досягли цього рівня також Вінницька (1357), Одеська (1221), Миколаївська (1095), Черкаська (1013) області, а також Київський регіон (разом із м. Київ сумарно понад 1100 агропідприємств).

Це області з високими показниками виробництва зернових та олійних культур, де сконцентрована значна частка врожаїв.

До групи із середньою концентрацією сільгосппідприємств (400−1000 компаній) входять Харківська (близько 900), Хмельницька (690), Сумська (640), Чернігівська (626), Житомирська (500), Тернопільська (450) та Львівська (400) області.

Україна має значний потенціал виробництва біодизелю, blog.youcontrol.market

В межах проведеного аналізу також визначено ТОП-10 українських міст, де зосереджено найбільше агропідприємств — потенційних постачальників сировини для біодизельних заводів.

Лідером очікувано є м. Київ — у столиці зареєстровано 179 відповідних компаній (багато штаб-квартир великих агрохолдингів і трейдерів).

Далі йдуть південні портові та центри агрорегіонів: Миколаїв (83 компанії) і Кропивницький (56). На 4−5 місцях розташувалися Дніпро (47) та Вінниця (41). До десятки також входять Харків (40), невелике місто Бобринець на Кіровоградщині (38), Полтава (36), Одеса (34) та Яготин у Київській області (31).

Більшість олійних культур, придатних для виробництва біодизелю, можуть вирощуватися на українських полях, blog.youcontrol.market

Перспективи розвитку галузі

Біодизельний ринок в Україні має реальний потенціал стати одним із факторів енергетичної незалежності та сталого розвитку.

Розвиток біодизельного виробництва може:

зменшити імпорт дизельного пального;

підвищити енергетичну безпеку;

скоротити викиди парникових газів;

створити нові виробництва в регіонах;

забезпечити стабільний попит на аграрну продукцію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.