0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала дипломатичний протест від США через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську

Енергетика
72
США закликали Україну не атакувати об’єкти з американськими інвестиціями
США закликали Україну не атакувати об’єкти з американськими інвестиціями
Україна отримала від США дипломатичний протест через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську в листопаді торік.
Про це повідомила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина, передає Bloomberg.

Причина дипломатичного протесту

Ідеться про удар по терміналу Каспійського нафтового трубопроводу компанії СРС у російському місті Новоросійськ на узбережжі Чорного моря. Атака буцімто зачепила частину американських інвестицій, які проходять через Казахстан.
Читайте також
CPC транспортує частину російської нафти та забезпечує майже 80% експорту казахстанської нафти, зокрема за участі таких компаній, як Chevron, Exxon Mobil і Shell. Після удару Казахстан був змушений скоротити обсяги транспортування та видобутку нафти.
Посол зазначила, що в Держдепартаменті США закликали Київ «утриматися від атак на американські інтереси». Водночас вона підкреслила, що це застереження не стосується ударів по військовій чи енергетичній інфраструктурі росії загалом, а лише конкретного випадку в Новоросійську.

Що відомо про термінал CPC

CPC (Caspian Pipeline Consortium) — компанія-оператор нафтопроводу, яка через трубопровід качає нафту з Казахстану через росію до Чорного моря, щоб далі продавати її в інші країни.
За матеріалами:
theБабель
СШАНафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems