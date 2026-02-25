Україна отримала дипломатичний протест від США через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську
Україна отримала від США дипломатичний протест через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську в листопаді торік.
Про це повідомила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина, передає Bloomberg.
Причина дипломатичного протесту
Ідеться про удар по терміналу Каспійського нафтового трубопроводу компанії СРС у російському місті Новоросійськ на узбережжі Чорного моря. Атака буцімто зачепила частину американських інвестицій, які проходять через Казахстан.
Читайте також
CPC транспортує частину російської нафти та забезпечує майже 80% експорту казахстанської нафти, зокрема за участі таких компаній, як Chevron, Exxon Mobil і Shell. Після удару Казахстан був змушений скоротити обсяги транспортування та видобутку нафти.
Посол зазначила, що в Держдепартаменті США закликали Київ «утриматися від атак на американські інтереси». Водночас вона підкреслила, що це застереження не стосується ударів по військовій чи енергетичній інфраструктурі росії загалом, а лише конкретного випадку в Новоросійську.
Що відомо про термінал CPC
CPC (Caspian Pipeline Consortium) — компанія-оператор нафтопроводу, яка через трубопровід качає нафту з Казахстану через росію до Чорного моря, щоб далі продавати її в інші країни.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна отримала дипломатичний протест від США через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську
Звідки і скільки електроенергії імпортує Україна (інфографіка)
Іран та рф розпочали цінову війну за право продавати нафту Китаю
Київ отримав від Гамбурга 20 автономних джерел живлення (фото)
Єврокомісія оголосила зимовий план підтримки України на 920 млн євро
Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального