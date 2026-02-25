Україна отримала дипломатичний протест від США через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську Сьогодні 21:35 — Енергетика

США закликали Україну не атакувати об’єкти з американськими інвестиціями

Україна отримала від США дипломатичний протест через атаку на російський нафтовий термінал у Новоросійську в листопаді торік.

Про це повідомила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина, передає Bloomberg.

Причина дипломатичного протесту

Ідеться про удар по терміналу Каспійського нафтового трубопроводу компанії СРС у російському місті Новоросійськ на узбережжі Чорного моря. Атака буцімто зачепила частину американських інвестицій, які проходять через Казахстан.

CPC транспортує частину російської нафти та забезпечує майже 80% експорту казахстанської нафти, зокрема за участі таких компаній, як Chevron, Exxon Mobil і Shell. Після удару Казахстан був змушений скоротити обсяги транспортування та видобутку нафти.

Посол зазначила, що в Держдепартаменті США закликали Київ «утриматися від атак на американські інтереси». Водночас вона підкреслила, що це застереження не стосується ударів по військовій чи енергетичній інфраструктурі росії загалом, а лише конкретного випадку в Новоросійську.

Що відомо про термінал CPC

CPC (Caspian Pipeline Consortium) — компанія-оператор нафтопроводу, яка через трубопровід качає нафту з Казахстану через росію до Чорного моря, щоб далі продавати її в інші країни.

