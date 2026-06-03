Шмигаль: Україна будує нову енергосистему за принципом енергетичних сот Сьогодні 21:37 — Енергетика

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на форумі «Архітектура безпеки».

Україна відновлює елементи зруйнованої енергосистеми, але одночасно будує нову, більш стійку, децентралізовану, екологічну енергосистему за принципом енергетичних сот.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на форумі «Архітектура безпеки».

Система, яку складніше зруйнувати і легше відновлювати

За його словами, нинішня війна показала, що концентрація енергетичних активів означає концентрацію ризиків.

«Тому наше завдання — побудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити. Для України це означає чотири рівні енергетичної стійкості: держава, регіони, громади та бізнес. Кожен рівень має власну відповідальність і власні інструменти забезпечення енергетичної безпеки», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що захист має бути вбудований у саму систему та її управління. Мова йде про фізичний захист, системи ППО, кібербезпеку, резервування, модульність обладнання та швидку ремонтопридатність.

Швидкість відновлення

Шмигаль заявив, що на наступну зиму готується резерв для критичних елементів енергосистеми.

«Амбіція України — стати регіональним енергетичним хабом на перетині європейських коридорів та частиною відповіді на виклики енергетичної безпеки Європи. росія намагалася зробити енергетику інструментом нашого виснаження. Ми маємо зробити її інструментом нашої стійкості», — резюмував міністр енергетики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко писав , що до 1 червня мав бути завершений перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. Разом із керівниками обласних військових адміністрацій уряд оновив перелік об’єктів у межах Планів стійкості та затвердив подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця».

З 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Також розпочато встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року уряд планує додати загалом 1,5 ГВт потужностей.

Раніше Шмигаль вже заявляв , що Україна створює мережу «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена. Він повідомляв, що нова енергетична архітектура має три рівні:

атомна генерація — АЕС забезпечують стабільність енергосистеми, тому розвиток ядерної енергетики триватиме;

гнучкість, балансування та нова генерація — ідеться про маневрові потужності, накопичувачі енергії та будівництво нових об’єктів генерації в регіонах із технічним дефіцитом. Крім того, в 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро;

локальна автономія — передбачає розвиток когенерації, малих газових установок, а також децентралізованих систем тепло- та водопостачання. У цьому напрямі ключову роль відіграє співпраця з місцевою владою.

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