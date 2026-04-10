В Україні створять мережу «енергетичних сот»

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України

Україна створює мережу «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Три рівні енергетичної системи

Шмигаль розповів, що нова енергетична архітектура має три рівні:

атомна генерація — АЕС забезпечують стабільність енергосистеми, тому розвиток ядерної енергетики триватиме;

гнучкість, балансування та нова генерація — ідеться про маневрові потужності, накопичувачі енергії та будівництво нових об’єктів генерації в регіонах із технічним дефіцитом. Крім того, в 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро;



локальна автономія — передбачає розвиток когенерації, малих газових установок, а також децентралізованих систем тепло- та водопостачання. У цьому напрямі ключову роль відіграє співпраця з місцевою владою.



Плани щодо нових потужностей

Цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. Це стільки ж, скільки було введено за весь час великої війни.

Як повідомив очільник Міненерго, державні енергетичні компанії «Нафтогаз» та ОГТСУ планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно. У березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей.

«Додаткова потреба регіонів в обладнанні сьогодні складає понад 500 МВт. Працюємо з партнерами, зокрема в межах Фонду підтримки енергетики, щоб закрити цю потребу», — зазначив Шмигаль.

Уряд уже передбачив кошти з резервного фонду на встановлення і приєднання наявних когенераційних установок у 8 регіонах України. Перший транш в розмірі 307 млн грн надійде найближчим часом. Це дозволить приєднати 75 установок загальною потужністю 96 МВт.

Спрощення процедур

Також Міненерго спільно з Мінрозвитку та Мінекономіки опрацювало проєкти рішень уряду щодо спрощення процедури закупівель обладнання в межах планів стійкості, а також супутніх робіт для його встановлення.

Крім того, Міненерго веде діалог із бізнесом. Шмигаль повідомив, що є план поширити підтримку на всі новозбудовані об’єкти генерації в прифронтових регіонах, введені в експлуатацію з грудня 2022 року, а не лише з 1 грудня 2025 року. Також окремо опрацьовується питання щодо поширення практики PPA контрактів на суб’єктів розподіленої газової генерації. За його словами, ідея в тому, щоб дати таким суб’єктам довгострокову прогнозовану ціну, зменшити ризики та забезпечити бізнес власною генерацією.

