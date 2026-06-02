Корупція в енергетиці: викрито схему заволодіння майже 170 млн грн

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
Серед підозрюваних:
  • організатор схеми — фактичний власник низки компаній;
  • екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання. Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому.
За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн.
Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
