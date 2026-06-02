Туреччина хоче продовжити закупівлі газу в рф після 2026 року

Туреччина і росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після 2026 року, оскільки чинні контракти спливають наприкінці року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Турецька державна компанія Botas веде переговори з російським газовим гігантом «Газпром» щодо поновлення імпортних контрактів, заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Потенційні обсяги і строк дії угод ще не погоджені, сказав він.

У грудні Анкара продовжила два контракти з «Газпромом» на отримання газу через трубопроводи TurkStream і Blue Stream.

Туреччина є другим найбільшим ринком компанії після Китаю після того, як «Газпром» втратив більшість клієнтів у Європі після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

