Туреччина хоче продовжити закупівлі газу в рф після 2026 року

Енергетика
Туреччина і росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після 2026 року, оскільки чинні контракти спливають наприкінці року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Турецька державна компанія Botas веде переговори з російським газовим гігантом «Газпром» щодо поновлення імпортних контрактів, заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Потенційні обсяги і строк дії угод ще не погоджені, сказав він.
У грудні Анкара продовжила два контракти з «Газпромом» на отримання газу через трубопроводи TurkStream і Blue Stream.
Туреччина є другим найбільшим ринком компанії після Китаю після того, як «Газпром» втратив більшість клієнтів у Європі після вторгнення росії в Україну у 2022 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
