Минулого року блок запровадив динамічний механізм, щоб цінова стеля автоматично переглядалася кожні шість місяців і встановлювалася на рівні на 15% нижче за середню ринкову ціну російської нафти Urals. Поточний поріг становить $44,10 за барель, а його перегляд має відбутися пізніше цього літа.
За умовами цінової стелі європейським компаніям заборонено надавати послуги, зокрема страхування й транспортування, для нафти, проданої вище за встановлений поріг.
Ціни на нафту різко зросли через війну з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки. Наступний перегляд стелі в липні, ймовірно, підняв би її щонайменше до $65 — вище за попередній поріг $60, встановлений країнами G7.