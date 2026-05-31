У разі сильної спеки в Україні можуть бути незначні відключення світла

«Я не можу передбачити атаки. Але якщо будуть температури +35 градусів і вище, у певні години можливі обмеження. Не можу сказати, чи доведеться обмежувати населення, і передбачити це зараз неможливо», — сказав Харченко.
Які міста найбільш уразливі
На його думку, навіть якщо відключення будуть, то їхній обсяг не буде критичним.
При цьому Київ, Одесу, Кривий Ріг варто розглядати окремо: у цих містах у спеку проблем з електропостачанням може бути більше.
Експерт зазначив, що наразі найскладнішою є ситуація із теплоелектростанціями.
«Ми втратили суттєві генераційні спроможності, і вони поки що не відновлені. Хоча цей процес триває», — прокоментував Харченко.
На атомній генерації тривають планові ремонти, графік яких побудований з розрахунком виходу в роботу у липні-серпні. Триває відновлення великих гідроелектростанцій.
