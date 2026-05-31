У разі сильної спеки в Україні можуть бути незначні відключення світла Сьогодні 09:17 — Енергетика

За температур +35 градусів і вище влітку можуть застосовуватися незначні обмеження електроспоживання, однак зараз не можна сказати, чи стосуватимуться вони населення.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє «Укрінформ».

«Я не можу передбачити атаки. Але якщо будуть температури +35 градусів і вище, у певні години можливі обмеження. Не можу сказати, чи доведеться обмежувати населення, і передбачити це зараз неможливо», — сказав Харченко.

Які міста найбільш уразливі

На його думку, навіть якщо відключення будуть, то їхній обсяг не буде критичним.

При цьому Київ, Одесу, Кривий Ріг варто розглядати окремо: у цих містах у спеку проблем з електропостачанням може бути більше.

Експерт зазначив, що наразі найскладнішою є ситуація із теплоелектростанціями.

«Ми втратили суттєві генераційні спроможності, і вони поки що не відновлені. Хоча цей процес триває», — прокоментував Харченко.

На атомній генерації тривають планові ремонти, графік яких побудований з розрахунком виходу в роботу у липні-серпні. Триває відновлення великих гідроелектростанцій.

Також ми повідомляли , за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, відключення світла для населення влітку можливі в разі погіршення погоди та масованих російських ракетних атак. Проте Україна має шанси пройти літній сезон із мінімальними відключеннями.

Укрінформ

