Чи повернуться блекаути влітку: прогноз експерта

Енергетика
Спека може відновити відключення світла, Фото: magnific
Відключення світла для населення влітку можливі в разі погіршення погоди та масованих російських ракетних атак. Проте Україна має шанси пройти літній сезон із мінімальними відключеннями.
Про це розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі «УНІАН».

Коли можливі відключення світла

«Відключення світла не плануються, але вони можливі в разі, коли одночасно спрацюють різні чинники. Наприклад чергова масована атака плюс погана погода… До слова, минулого місяця один раз, а позаминулого двічі спрацьовував аварійний захист на енергообладнанні і в кількох регіонах запроваджувалися аварійні графіки вимкнення», — зауважив експерт.
За словами Рябцева, планова ремонтна кампанія на АЕС, за умови відсутності нових ворожих атак по енергетиці, також не має призвести до масових відключень.
Він пояснив, що блоки атомних станцій будуть почергово вимикати з мережі для проведення обслуговування, але потужності, яка залишатиметься в мережі, найімовірніше, буде достатньо для того, аби не обмежувати населення навіть за спекотної погоди.
«Там розраховано так, аби потужність атомної генерації не зменшувалася більше ніж до 4 ГВт в моменті. Цього вистачить», — зауважив експерт.
Рябцев додав, що у квітні Україна експортувала понад 30 тисяч МВт годин електроенергії.
Водночас за умови спекотної або похмурої погоди влітку періодично можливі запровадження графіків обмеження потужності для промисловості.
«За спекотної погоди у нас буде стабільний дефіцит — десь пів гігавата. Цей дефіцит може ситуативно виникати, і його потрібно буде чимось покривати. Наприклад, погана погода, сонечко сховалося — і виникає дефіцит. Тому потрібно буде щось шукати. Або по імпорту, або запроваджувати ГОПи (графіки обмеження потужності для промислових споживачів, — ред.)», — зауважив експерт.
Водночас він вважає малоймовірним повторення сценарію літа 2024 року, коли через наслідки атак та високе споживання електроенергії українці сиділи без світла до 10 годин добу.
За матеріалами:
УНІАН
