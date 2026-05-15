Як змінилась вартість газу в Європі за чотири роки Сьогодні 21:03 — Енергетика

Найбільше зросли ціни в платіжках за газ у мешканців країн, залежних від російських поставок

Іранська операція Дональда Трампа спричинила рекордне зростання цін на енергоносії, зокрема на природний газ. І хоча європейський ринок менш залежний від поставок із Перської затоки, ніж азійський, світові коливання вдарили і по ньому. Тим більше, що за минулі чотири роки європейські ціни на газ і так зросли через болісне позбавлення залежності від російської енергетики.

Про це пише «Слово і діло».

Як змінилась вартість газу в Європі за чотири роки, Інфографіка: "Слово і діло"

У яких країнах Європи вартість газу зросла найбільше

Найбільше зросли ціни в платіжках за газ у мешканців країн, залежних від російських поставок. Так, у Північній Македонії та Молдові газ подорожчав більш ніж удвічі, а у Латвії — на 91%. Водночас ціна блакитного палива у цих країнах все одно залишається доволі низькою для Європи: 1,22 євро, 1 євро та 0,88 євро відповідно.

Через складний процес відмови від російського газу також виросли ціни в Німеччині (+78%), Австрії (+74%), Литві (+70%). Натомість зростання на майже 82% у Португалії спричинене подорожчанням скрапленого газу, на який покладається країна.

На понад 80% подорожчало блакитне паливо і у Франції. Уряд спершу компенсував зростання вартості для побутових споживачів, однак з часом ціни виросли і в платіжках. Станом на кінець 2025 року місцева ціна газу — одна з найбільших у Європі: 1,52 євро за кубометр.

Вища ціна лише в Нідерландах та Італії, де газ подорожчав майже на 47%, а також у Швеції, де ціна майже не виросла — проте лишилась найбільшою у Європі: 2,22 євро за кубометр.

У яких країнах Європи газ подорожчав найменше

У деяких країнах газ майже не подорожчав, а в кількох випадках — навіть подешевшав. Здебільшого це країни, де блакитне паливо ще у 2021 році було дорогим.

Наприклад, у Данії в 2021 році газ коштував ледь не найдорожче у Європі (1,32 євро), але за чотири роки він подорожчав лише на 0,8%.

В Іспанії та Греції ціни на газ у 2021 році теж трималися в топі рейтингу, а станом на друге півріччя 2025-го впали на 12% і 9% відповідно.

Несуттєво виросли ціни у двох країнах, які не стали відмовлятися від російського палива — Угорщині (+12,5%) та Грузії (+13%). Натомість у Словаччині, попри спроби прем’єра Роберта Фіцо домовитися про дешеві поставки, ціна на газ виросла на 42%.

Нарешті, ціна українського газу в євро знизилася. Так сталося у зв’язку з подорожчанням іноземної валюти при фіксованій ціні на паливо для побутових споживачів у гривні.

