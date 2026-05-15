«Нафтогаз» вперше за 10 місяців придбав газ на біржі

Компанія придбала 200 тис. куб м ресурсу червня за середньозваженою ціною 21 667 грн/тис. куб м (без ПДВ) або 26 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).
Згідно котирувань природного газу ExPro, ціни на ресурс червня в Україні 14 травня становили 25 690 — 26 200 грн/тис. куб м (з ПДВ).
Повернення «Нафтогазу» впливає на ринок
Повернення «Нафтогазу» до купівлі газу на внутрішньому ринку виступає важливим фактором для формування цін в Україні в останні дні, враховуючи, що газ в Україні торгується дешевше, ніж у Європі.
Нагадаємо, «Нафтогаз Трейдинг» з минулого тижня щодня виходить на біржу з купівлею природного газу: ресурсу травня та червня. У четвер 15 травня компанія вперше придбала ресурс. До цього компанія пропонувала природний газ до продажу на біржі.
Загалом, у 2025 році «Нафтогаз Трейдинг» придбала на біржі 34,3 млн куб м природного газу, а з часу виходу на біржу для купівлі газу в 2023 році — майже 1,29 млрд куб м.