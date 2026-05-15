«Нафтогаз» вперше за 10 місяців придбав газ на біржі

«Нафтогаз» відновив закупівлі газу на внутрішньому ринку
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 14 травня придбало природний газ на «Українській енергетичній біржі». Це перша біржова купівля газу компанією за понад 10 місяців, із липня 2025 року.
Компанія придбала 200 тис. куб м ресурсу червня за середньозваженою ціною 21 667 грн/тис. куб м (без ПДВ) або 26 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).
Згідно котирувань природного газу ExPro, ціни на ресурс червня в Україні 14 травня становили 25 690 — 26 200 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Повернення «Нафтогазу» впливає на ринок

Повернення «Нафтогазу» до купівлі газу на внутрішньому ринку виступає важливим фактором для формування цін в Україні в останні дні, враховуючи, що газ в Україні торгується дешевше, ніж у Європі.
Нагадаємо, «Нафтогаз Трейдинг» з минулого тижня щодня виходить на біржу з купівлею природного газу: ресурсу травня та червня. У четвер 15 травня компанія вперше придбала ресурс. До цього компанія пропонувала природний газ до продажу на біржі.
Загалом, у 2025 році «Нафтогаз Трейдинг» придбала на біржі 34,3 млн куб м природного газу, а з часу виходу на біржу для купівлі газу в 2023 році — майже 1,29 млрд куб м.
