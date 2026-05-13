Dragon Capital планує збільшити потужність власних сонячних станцій до 5 МВт Вчора 14:35 — Фондовий ринок

Компанія Dragon Capital, у межах реалізації комплексної стратегії з підвищення енергонезалежності та впровадження високоефективних відновлюваних джерел енергії, планує до кінця 2026 року наростити загальну потужність сонячних електростанцій на своїх об’єктах до 5 МВт.

Про це повідомив директор з Facility Management Dragon Capital PM Олександр Шморгун, пише « Інтерфакс-Україна ».

«На сьогодні на двох наших логістичних комплексах вже працюють сонячні електростанції, до кінця року плануємо запустити СЕС у ТРЦ Victoria Gardens, та ще п’ять СЕС впродовж 2026 року на наших інших об’єктах, серед яких також торгові центри в Києві. Таким чином загальна потужність діючих та запланованих СЕС становитиме 5 МВт», — повідомив він.

За словами пана Олександра, сонячні електростанції показали значну ефективність. Навіть у похмурі дні вони забезпечують стабільний денний виробіток, що дозволяє зменшити залежність від зовнішніх мереж та підтримувати критичні системи об’єктів.

У випадку повного відключення об’єкта від електроенергії дизель-генератори за допомоги СЕС менше навантажені та менше споживають пального, а ресурс їх експлуатації подовжується.

Компанія системно підвищує енергонезалежність своїх об’єктів: впроваджено резервні джерела живлення, налагоджена логістика пального та чіткі протоколи роботи під час можливих відключень.

Паралельно впроваджуються енергоефективні рішення, оновлено освітлення на LED, оптимізовані режими інженерних систем та впроваджено автоматизоване керування (BMS).

Наразі на об’єктах, що входять до портфоліо Dragon Capital, встановлено 49 дизель-генераторів, сумарною потужністю 20 MBт — це забезпечує безперебійну роботу під час відключень.

Імпорт електроенергії розглядається як складова комбінованої стратегії.

