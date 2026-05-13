0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dragon Capital планує збільшити потужність власних сонячних станцій до 5 МВт

Фондовий ринок
602
Dragon Capital планує збільшити потужність власних сонячних станцій до 5 МВт
Dragon Capital планує збільшити потужність власних сонячних станцій до 5 МВт
Компанія Dragon Capital, у межах реалізації комплексної стратегії з підвищення енергонезалежності та впровадження високоефективних відновлюваних джерел енергії, планує до кінця 2026 року наростити загальну потужність сонячних електростанцій на своїх об’єктах до 5 МВт.
Про це повідомив директор з Facility Management Dragon Capital PM Олександр Шморгун, пише «Інтерфакс-Україна».
«На сьогодні на двох наших логістичних комплексах вже працюють сонячні електростанції, до кінця року плануємо запустити СЕС у ТРЦ Victoria Gardens, та ще п’ять СЕС впродовж 2026 року на наших інших об’єктах, серед яких також торгові центри в Києві. Таким чином загальна потужність діючих та запланованих СЕС становитиме 5 МВт», — повідомив він.
За словами пана Олександра, сонячні електростанції показали значну ефективність. Навіть у похмурі дні вони забезпечують стабільний денний виробіток, що дозволяє зменшити залежність від зовнішніх мереж та підтримувати критичні системи об’єктів.
У випадку повного відключення об’єкта від електроенергії дизель-генератори за допомоги СЕС менше навантажені та менше споживають пального, а ресурс їх експлуатації подовжується.
Компанія системно підвищує енергонезалежність своїх об’єктів: впроваджено резервні джерела живлення, налагоджена логістика пального та чіткі протоколи роботи під час можливих відключень.
Паралельно впроваджуються енергоефективні рішення, оновлено освітлення на LED, оптимізовані режими інженерних систем та впроваджено автоматизоване керування (BMS).
Наразі на об’єктах, що входять до портфоліо Dragon Capital, встановлено 49 дизель-генераторів, сумарною потужністю 20 MBт — це забезпечує безперебійну роботу під час відключень.
Імпорт електроенергії розглядається як складова комбінованої стратегії.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems