В Україні закриваються 4 мережі супермаркетів

Мережа супермаркетів «Арсен» офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. Окрім неї свою діяльність у різних регіонах згортають мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал».
Про це повідомила Українська рада торгових центрів із посиланням на місцеві ЗМІ.
«Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж „Арсен“, „Фреш“, „Союз“ та „Квартал“. Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проектах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах», — ідеться в заяві пресслужби компанії.
Компанія перебуває «в абсолютно стабільному фінансовому стані» та має достатньо ресурсів для виконання всіх зобов’язань перед працівниками, партнерами й постачальниками. Усі магазини мереж працюватимуть до 31 травня 2026 року.
При цьому в компанії наголосили, що на місця цих магазинів мають зайти інші оператори ринку. За даними джерел, наразі йдеться про можливе відкриття супермаркетів Novus та «Сільпо», проте офіційних повідомлень від компаній ще не було.
Мережа супермаркетів «Арсен», заснована на початку 2000-х років у Львові, представлена у трьох областях — Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює шість магазинів.
Мережа «Союз» з’явилась у Чернігові орієнтовно 30 років тому, а в 2000-х роках почала відкривати точки в Славутичі, Прилуках, Києві, Бердичеві, Житомирі та Білій Церкві.
Нагадаємо, ще кілька років тому різниця між українськими та європейськими цінами була очевидною навіть без підрахунків. Сьогодні ж вона вже не така помітна.
Finance.ua проаналізував, як змінилися ціни на продукти і чому вони все більше нагадують європейські — Дорого, як у Європі: що сталося з цінами на продукти в Україні
За матеріалами:
Finance.ua
