Понад 55% іноземних компаній продовжують працювати в росії

Станом на середину січня 2026 року лише 547 міжнародних компаній повністю залишили російський ринок. Це приблизно 13% від кількості іноземних бізнесів, які працювали в рф до повномасштабного вторгнення. Понад 55% іноземних бізнесів — 2348 компаній — продовжують працювати в росії, незважаючи на повномасштабну війну.
Про це йдеться в дослідженні Digital & Tech Trends від Ain.

Іноземний бізнес приніс росії понад $20 млрд податків

У 2024 році міжнародні компанії отримали в рф понад $200 млрд доходів. До російського бюджету було сплачено щонайменше $20 млрд податків, а загальна сума таких платежів з початку вторгнення перевищила $60 млрд.
Серед найбільших донорів російського бюджету залишаються компанії з країн G7 і ЄС. Зокрема:
  • США: $38 млрд доходів і $1,2 млрд податків;
  • Німеччина: $19 млрд доходів і $594 млн податків;
  • ЄС загалом: $93,5 млрд доходів і приблизно $2,64 млрд податків.
Найбільші податкові надходження забезпечує фінансовий сектор ($1,28 млрд), де ключовими гравцями є Raiffeisen Bank International, UniCredit та OTP Bank.
Також значні доходи генерують сектори FMCG ($32,7 млрд) та автомобілебудування ($30,4 млрд). Сектори харчових продуктів, напоїв, алкоголю й тютюну загалом заробили $71,4 млрд.
На фоні виходу західних брендів у цих нішах посилюється вплив турецьких і китайських компаній.

У рф фіксують випадки примусового захоплення активів

За даними KSE Institute, темпи виходу бізнесу у 2026 році сповільнилися порівняно з попередніми роками. Крім добровільного виходу, є випадки примусового захоплення активів.
Кількість виходів бізнесів іноземними компаніями в росії, індентифікованих KSE, ain.ua
Наприклад, російські структури взяли під контроль активи виробника мінеральної вати Rockwool, виробника алюмінієвих банок CanPack та інвестиційної компанії Baring Vostok Capital Partners.
Проте наприкінці 2025 року було зафіксовано 21 новий повний вихід. Серед компаній, що остаточно ліквідували бізнес в рф:
  • Nokia (фінська корпорація телекомунікацій та інформаційних технологій);
  • Rittal (німецький виробник електротехнічних систем);
  • Roland Corporation (японський виробник електронних музичних інструментів);
  • Kronospan (австрійський виробник деревинних плит і будівельних матеріалів);
  • Generix Group (французький розробник програмного забезпечення для логістики та ритейлу);
  • Makrochem SA (польська хімічна компанія).
Загалом на січень 2026 року ще 1369 компаній (приблизно 32%) перебувають у процесі виходу з ринку або призупинили свою діяльність у росії.
За матеріалами: ain
ain
