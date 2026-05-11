НКЦПФР оновлює правила випуску муніципальних облігацій: що зміниться Вчора 11:32 — Фондовий ринок

Документ передбачає оновлення правил емісії та обігу муніципальних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу». Документ передбачає оновлення правил емісії та обігу муніципальних облігацій. Обговорення триватиме 20 робочих днів.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Правила приведуть у відповідність до Бюджетного кодексу

Проєкт рішення приводить чинні правила у відповідність до Бюджетного кодексу України та уточнює перелік органів, які можуть ухвалювати рішення про випуск муніципальних облігацій. Йдеться про:

Верховну Раду Автономної Республіки Крим;

обласні ради;

міські ради;

селищні ради;

сільські ради.

Для громад розширюють можливості залучення коштів

Документ також передбачає розширення можливостей громад щодо залучення фінансування через ринки капіталу. Запропоновано два механізми випуску муніципальних облігацій.

Перший варіант — випуск за одним проспектом емісії. Це дасть змогу громаді в межах одного випуску залучити весь запланований обсяг фінансування протягом бюджетного року.

Другий варіант — використання механізму базового проспекту та окремих випусків у межах затверджених параметрів. У такому випадку місцеві ради зможуть протягом року здійснювати кілька випусків облігацій без оформлення нового проспекту емісії для кожного окремого випуску залежно від потреб громади.

При цьому скорочено строк розгляду документів у НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до 7 робочих днів.

💵 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.