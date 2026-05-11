0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР оновлює правила випуску муніципальних облігацій: що зміниться

Фондовий ринок
507
Документ передбачає оновлення правил емісії та обігу муніципальних облігацій
Документ передбачає оновлення правил емісії та обігу муніципальних облігацій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу». Документ передбачає оновлення правил емісії та обігу муніципальних облігацій. Обговорення триватиме 20 робочих днів.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Правила приведуть у відповідність до Бюджетного кодексу

Проєкт рішення приводить чинні правила у відповідність до Бюджетного кодексу України та уточнює перелік органів, які можуть ухвалювати рішення про випуск муніципальних облігацій. Йдеться про:
  • Верховну Раду Автономної Республіки Крим;
  • обласні ради;
  • міські ради;
  • селищні ради;
  • сільські ради.

Для громад розширюють можливості залучення коштів

Документ також передбачає розширення можливостей громад щодо залучення фінансування через ринки капіталу. Запропоновано два механізми випуску муніципальних облігацій.
Перший варіант — випуск за одним проспектом емісії. Це дасть змогу громаді в межах одного випуску залучити весь запланований обсяг фінансування протягом бюджетного року.
Другий варіант — використання механізму базового проспекту та окремих випусків у межах затверджених параметрів. У такому випадку місцеві ради зможуть протягом року здійснювати кілька випусків облігацій без оформлення нового проспекту емісії для кожного окремого випуску залежно від потреб громади.
При цьому скорочено строк розгляду документів у НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до 7 робочих днів.
💵 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
Облігації
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems